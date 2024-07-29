Pixel 9 сможет добавлять людей на групповые фото с помощью искусственного интеллекта

Компания Google продолжает размывать грань между реальностью и виртуальностью в своем новом смартфоне Pixel 9.

Согласно информации, которая попала в сеть, устройство получит инновационную функцию под названием «Добавь меня» (Add Me). Эта технология позволит пользователям добавлять себя на групповые фотографии, даже если они физически не присутствовали во время съемок.

Информация о новой функции появилась благодаря утечке рекламного ролика (уже удалили с Youtube), который опубликовал ресурс Android Headlines. В видео показали, как пользователь Pixel 9 фотографирует двух друзей, а затем меняется с ними местами. После этого смартфон «добавляет» образ фотографа на снимок, создавая иллюзию, будто все трое присутствовали одновременно.

Кроме «Добавь меня», Pixel 9 получит и другие интересные функции. Среди них — обновленный голосовой помощник Gemini и инструмент Pixel Screenshots, который использует искусственный интеллект для поиска нужной информации на снимках экрана. Также ожидается усовершенствование функции Magic Editor, которая позволит менять фон фотографий с помощью текстовых запросов.

Стоит заметить, что Google уже имеет опыт создания AI-инструментов для редактирования фотографий. Ранее компания представила Magic Eraser для удаления нежелательных объектов со снимков и Best Take, которая позволяет заменять лица людей на фото. Официальная презентация Pixel 9 запланирована на 13 августа.

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Напомним, что украинский YouTube-канал Andro-News сделал первый в интернете эксклюзивный видеообзор смартфона Google Pixel 9 Pro XL.

Источник: TheVerge

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