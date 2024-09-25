Новости Технологии 25.09.2024 в 12:44 comment views icon

ПК с искусственным интеллектом займут 40% рынка в 2025 году, а в следующем — будут доминировать в поставках [аналитика Gartner]

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Катерина Даньшина

Автор новостей

ПК с искусственным интеллектом займут 40% рынка в 2025 году, а в следующем — будут доминировать в поставках [аналитика Gartner]

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Аналитики компании Gartner прогнозируют, что ПК с искусственным интеллектом будут доминировать в поставках уже в 2026 году, тогда как в 2025-м — займут 43% рынка в целом.

Что касается 2024 года, то уровень поставок ПК с искусственным интеллектом уже оценивается в 43 млн единиц — на 99,8% больше чем в прошлом году. В следующем году цифра может вырасти еще на 165,5%, до 114 млн единиц.

В понимании Gartner, ПК с искусственным интеллектом — это устройства со встроенным нейронным процессором (NPU), созданным для управления тяжелыми задачами искусственного интеллекта.

Старший директор-аналитик компании Ранджит Атвал сравнил переход на компьютерное оборудование с ИИ с переходом на Wi-Fi для поставщиков оборудования:

«По сути, это отсутствие выбора. То, что будет стимулировать эту долю».

Ранее гендиректор HP Энрике Лорес предоставил собственные оценки относительно поставок ПК с ИИ в 2027 году, где, по его мнению, они будут составлять около 50% от общего количества, а также повлияют на рост средней цены в секторе на 5-10%.

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Источник: The Register

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