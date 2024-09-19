Планшет HONOR Pad 9 WiFi и смартфоны серии HONOR 200 в Украине — от бюджетника до флагмана

Украинским покупателям стали доступны новинки от HONOR: планшет HONOR Pad 9 WiFi и смартфоны HONOR 200 Pro, HONOR 200 и HONOR 200 Lite.

Универсальный планшет HONOR Pad 9 имеет IPS экран диагональю 12,1 дюйма с разрешением 2560×1600 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Устройство оснащено процессором Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Слот для карт памяти или SIM-карт отсутствует. Основная камера имеет 13-мегапиксельный сенсор, а фронтальная камера — 8-мегапиксельная. Аккумулятор имеет емкость 8300 мАч. Цена HONOR Pad 9 — 12999 грн.

Смартфон HONOR 200 Pro получил 6,78-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2700×1224 пикселей. Эта модель работает на базе мобильной платформы Snapdragon 8s Gen 3, имеет 12 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью 512 ГБ. Главный 50-мегапиксельный модуль камеры дополнен 50-мегапиксельным телефото модулем с оптической стабилизацией изображения и 12-мегапиксельной сверхширокоугольным модулем. Фронтальная камера — тоже 50-мегапиксельная. Смартфон имеет аккумулятор на 5200 мАч, поддерживает быструю зарядку SuperCharge мощностью 100 Вт и беспроводную зарядку мощностью 66 Вт. Цена HONOR 200 Pro заявлена на уровне 32999 грн. Устройство доступно в белом или черном корпусе.

Смартфон HONOR 200 имеет 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2412×1080 и пиковой яркостью до 4000 нит. В данном случае используется процессор Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3. Объем оперативной памяти — 12 ГБ, емкость встроенного хранилища — 512 ГБ. Также будет версия на 8+256 ГБ. Блок камер состоит из основной 50 Мп камеры, 50 Мп телефото камеры и 12 Мп ультраширокоугольной камеры с углом обзора 112°. Фронтальная камера получила сенсор на 50 Мп. Аккумулятор имеет емкость 5200 мАч, поддерживается быстрая зарядка мощностью 100 Вт. Модель HONOR 200 доступна в зеленом и черном цветах, а ее стоимость составляет 24999 грн.

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Смартфон HONOR 200 Lite содержит 6,7-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2412×1080 и пиковой яркостью до 2000 нит. Устройство получило чипсет MediaTek Dimensity 6080, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенного хранилища. Главный 108-мегапиксельный модуль камеры дополнен вспомогательными модулями на 5 и 2 Мп, а фронтальная камера — 50 мегапиксельная. За автономность отвечает аккумулятор на 4500 мАч. Модель HONOR 200 Lite доступна за 12999 грн в двух цветах — голубом и черном.