Платформа NVIDIA Maxine призвана улучшить качество видеозвонков с помощью ИИ: устранить шумы, скорректировать лицо, повысить разрешение





Компания NVIDIA анонсировала новую платформу для проведения видеоконференций под названием NVIDIA Maxine, которая способна устранить некоторые наиболее распространённые проблемы видео звонков.

NVIDIA Maxine будет обрабатывать видео звонки в облачной инфраструктуре, используя GPU NVIDIA. При этом платформа сможет повысить качество звонков в различных аспектах. Для этого будут задействованы алгоритмы искусственного интеллекта. В частности, с помощью ИИ Maxine сможет реконструировать изображение лица и взгляд собеседника таким образом, чтобы создавалось впечатление, что он постоянно смотрит прямо в камеру и поддерживает зрительный контакт. Также ИИ снижает требование к пропускной способности сети для видео «до одной десятой требований стандарта сжатия потокового видео H.264». Это достигается за счёт передачи только «ключевых точек лица».

«Вместо потоковой передачи всего экрана пикселей, программное обеспечение искусственного интеллекта анализирует ключевые черты лица каждого человека, участвующего в разговоре, а затем интеллектуально восстанавливает лицо на видео с другой стороны», — говорится в сообщении в блоге компании. «Это даёт возможность транслировать потоковое видео с гораздо меньшим объёмом данных, передаваемых через интернет».

Дополнительно Maxine может повысить разрешение видео, изменить освещение лица, осуществить перевод разговора и трансформировать его в текст в режиме реального времени. И ещё ИИ может использоваться для создания анимированных аватаров.

Следует отметить, что не все эти функции являются новыми. Сжатие видео и трансформация речи в текст в режиме реального времени достаточно распространены. Кроме того, и Microsoft, и Apple внедрили выравнивание взгляда в Surface Pro X и FaceTime, чтобы люди сохраняли зрительный контакт во время видеозвонков. Тем не менее, NVIDIA надеется, что ее опыт в облачных вычислениях и разработки в сфере ИИ помогут ей превзойти своих конкурентов. Однако неясно, захотят ли какие-либо известные компании, занимающиеся видеоконференцсвязью, использовать технологию NVIDIA. Maxine – это не потребительская платформа, а набор инструментов для сторонних компаний, которые позволят улучшить работу их сервисов. Пока что NVIDIA объявила только об одном партнёрстве – с коммуникационной компанией Avaya, которая будет использовать некоторые функции Maxine.

Источник: The Verge