Плавність рухів: утиліта ShaderBeam імітує ЕПТ-екран в іграх на моніторах з високою частотою оновлення

ShaderBeam — это оверлей с открытым исходным кодом для Windows, который запускает шейдеры Blur Busters BFI и CRT Beam Simulation поверх игр. Первая публичная бета, v0.1, была выпущена 28 декабря 2025 года.

Главной целью проекта является плавность движений на экране ЭЛТ-экраны кажутся более плавными, поскольку они ведут себя как импульсный дисплей: каждый пиксель кратковременно засвечивается во время сканирования лучом, а затем гаснет, вместо того, чтобы удерживать полный кадр неподвижным в течение времени до обновления.

ShaderBeam пытается воспроизвести тайминг сканирования луча ЭЛТ в шейдере с помощью GPU, что может сделать движущееся изображение с 60 FPS более чистым на дисплеях с частотой от 120 Гц и выше. Blur Busters описывает этот подход как способ уменьшения размытия движения со смягчением мерцания, чем при вставке черного кадра. Метод масштабируется в зависимости от частоты обновления и требует нескольких подкадров на один кадр контента для правильной работы.

ShaderBeam работает только в полноэкранном режиме и требует поддержки VSync. Метод чувствителен к таймингам и планированию видеокарты, поэтому пропущенные кадры могут отображаться как нерегулярное мигание. Поэтому рекомендуется использовать две видеокарты, одна из которых полностью предназначена для воспроизведения Shader Beam.

Также рекомендуется отключить HAGS, VRR (G-Sync и FreeSync) и HDR. Многомониторные конфигурации или другие наложения могут ухудшить работу системы. Нужен достаточно яркий дисплей, поэтому Blur Busters рекомендует OLED с частотой обновления 240 Гц+. Если появляются полосы, необходимо убедиться, что дисплей работает в режиме SDR (sRGB) или Display-P3 с обычной кривой гаммы (2.2 или 2.4). Программу можно найти на GitHub.

Источник: VideoCardz

