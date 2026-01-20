Игры Новости 20.01.2026 comment views icon

Плюс один геймер из Голливуда: Брендан Фрейзер застрял на The Legend of Zelda 2017 года, но избегает гайдов для прохождения

Маргарита Юзяк

Если вы хотя бы раз играли в The Legend of Zelda: Breath of the Wild, то знаете, что сам Ганон точно не кажется самым сложным боссом в игре. Актер Брендан Фрейзер, который после долгой паузы вернулся в Голливуд, признался: есть враг, от которого он стабильно получает «по орехам» еще с 2017 года.

В интервью IGN Фрейзера спросили, играет ли он в видеоигры. Тот рассказал, что до сих пор возвращается к Breath of the Wild, но никак не может продвинуться дальше из-за сложных врагов.

«Я хочу знать, где найти лучшее оружие, не получая «по орехам» от всех Золотых левров», — сказал он.

По его словам, в инвентаре постоянно не хватает цветов-бомб, которые могли бы облегчить жизнь во время встреч с этим врагам. Журналисты посоветовали почитать гайды или посмотреть видео с подсказками, однако актер отказался. Он говорит, что ему интереснее исследовать игру «по старинке». Несмотря на то, что Золотые левры не дают завершить первую часть, он не обошел вниманием продолжение Tears of the Kingdom. Звезда считает часть настоящим технологическим прорывом.

Параллельно с игровыми приключениями у актера насыщенный период в кино. В предстоящем триллере «Давление» он сыграет Дуайта Д. Эйзенхауэра — главнокомандующего союзных войск во Второй мировой и 34-го президента США. А еще раньше Брендан Фрейзер подтвердил, что вернется к роли Рика О’Коннелла в новой части «Мумии».

Что касается самой серии Zelda, то новую большую игру пока официально не объявили. Зато Breath of the Wild и Tears of the Kingdom получили свежее обновление для Switch 2. Параллельно продолжается работа над игровым фильмом «Легенда о Зельде»Роль принцессы исполнит Бо Брагасон, а Линка — Бенджамин Эван Эйнсворт. После премьеры в кинотеатрах лента появится на Netflix в рамках соглашения с Sony Pictures.

