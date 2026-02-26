banner
По меньшей мере 5 криптобирж помогают россии обходить санкции, заполняя нишу Garantex

Шадрін Андрій

Аналитическая компания Elliptic обнаружила пять связанных с россией криптобирж, которые продолжают способствовать обходу санкций, причем большинство из них сами до сих пор не находятся под санкциями. Одна из бирж обработала не менее $11 млрд в криптовалюте.


Сеть связанных с оккупантами криптовалютных бирж обеспечивает обход международных санкций через большие объемы криптотранзакций. Elliptic идентифицировала платформы, которые продолжают предоставлять российским субъектам финансовые каналы. Эти выводы появились на фоне того, что ЕС рассматривает полный запрет на все криптовалютные транзакции с россией.

Из пяти профилированных бирж только одна — Bitpapa — находится под санкциями. OFAC включило эту P2P-биржу в санкционный список в марте 2024 года. Примерно 9,7% исходящих криптопотоков Bitpapa направляются в цели, которые находятся под санкциями OFAC, а сама биржа постоянно меняет адреса кошельков, чтобы избежать систем мониторинга.

ABCeX, крупнейшая из неподсанкционных бирж в отчете, обеспечивает торговлю рубль-крипто с московской башни «Федерация» — того же адреса офиса, который ранее использовала Garantex. По данным Elliptic, биржа обработала не менее $11 млрд в криптовалюте, причем значительные объемы поступали в Garantex и другую профилированную биржу — Aifory Pro.

Наиболее показательный вывод касается Exmo, которая заявила, что якобы вышла из россии, продав свой региональный бизнес отдельной структуре Exmo.me. Впрочем, обе платформы продолжают использовать ту самую кастодиальную инфраструктуру кошельков. За это время Exmo осуществила более $19,5 млн прямых транзакций с подсанкционными структурами, включая Garantex, Grinex и Chatex.

В отчете также есть Rapira — биржа, зарегистрированная в Грузии, которая осуществила более $72 млн прямых транзакций с подсанкционной биржей Grinex. В конце 2025 года российские правоохранители провели обыски в московских офисах Rapira по делу о подозреваемом выводе капитала в Дубай.

Aifory Pro, пятая биржа, предоставляет услуги обмена наличных на криптовалюту в россии, Дубае и Турции. Она прямо способствует обходу ограничений западных сервисов, предлагая виртуальные платежные карты, пополняемые USDT, что позволяет российским пользователям оплачивать заблокированные сервисы, такие как Airbnb и ChatGPT. Согласно отчету, компания также перевела почти $2 млн в криптовалюте на адрес Abantether — иранской биржи.

Выводы подчеркивают тенденцию, зафиксированную несколькими аналитическими компаниями: ликвидация Garantex привела к распылению инфраструктуры обхода санкций на более широкий набор платформ, а не к ее устранению. Ранее TRM Labs установила, что ABCeX и Rapira зафиксировали рост объемов после закрытия Garantex в марте 2025 года: Незаконная криптоактивность, связанная с обходом санкций, резко возросла. Chainalysis сообщила в январе, что незаконные криптоадреса получили рекордные $154 млрд в 2025 году, при этом только обеспеченный рублем российский стейблкоин способствовал транзакциям на более чем $93,3 млрд. Отдельно TRM Labs оценила объем незаконной криптоактивности за год в $158 млрд.

ЕС готовит тотальную криптоблокаду рф: полный запрет всех транзакций, активов и платформ


Источник: Elliptic

