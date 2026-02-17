tradfi
Оккупанты планируют использовать ЗАЭС для майнинга криптовалют

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

Окупанти планують використовувати ЗАЕС для майнінгу криптовалют

Оккупационный руководитель ЗАЭС Юрий Черничук открыто заявил о намерении рф сделать крупнейшую в Европе атомную станцию центром майнинга криптовалют. Об этом сообщил руководитель общественной организации «Центр изучения оккупации» Петр Андрющенко.


По данным Андрющенко, концепция создания майнинговой инфраструктуры на базе Запорожской атомной электростанции формировалась в течение 2022-2025 годов под кураторством первого заместителя руководителя администрации президента рф Сергея Кириенко и имеет целью использование энергетических ресурсов захваченной станции для криптовалютного майнинга.

«Оккупационная администрация планирует начать работу майнинговой фермы уже в 2026 году, как только получит соответствующие российские «лицензии», если ничего этому не помешает», — говорится в сообщении Андрющенко.

Проект предусматривает создание полноценной майнинговой инфраструктуры, которая будет использовать имеющиеся мощности станции. Согласно сообщению, решение о запуске будет зависеть от получения «необходимых документов». В то же время, еще в декабре прошлого года президент рф высказал идею о возможном обсуждении участия Соединенных Штатов в использовании электроэнергии станции для криптовалютного майнинга. Во время этих обсуждений Вашингтон якобы выразил заинтересованность в использовании электроэнергии станции для майнинга криптовалют. Также рассматривается возможность поставок электроэнергии от ЗАЭС в Украину по инициативе США. Запорожская АЭС, которая до полномасштабного вторжения обеспечивала около 20% украинской электроэнергии, сейчас находится в состоянии «холодного отключения» реакторов.

Оккупированная ЗАЭС в июне 2023 года. Фото: Ольга Мальцева / AFP

В мировой практике официально подтвержденных и легальных кейсов использования атомных электростанций для криптовалютного майнинга не зафиксировано. Ни одна действующая АЭС не запускала майнинговые проекты как часть своей операционной или коммерческой деятельности. Основная причина заключается в том, что атомные станции работают в рамках жесткого национального и международного ядерного регулирования, которое определяет допустимые режимы эксплуатации, использование электрической мощности и любые посторонние виды деятельности на объектах ядерной инфраструктуры.

Теоретически использование ядерной электроэнергии для майнинга возможно, поскольку АЭС обеспечивают стабильную базовую генерацию больших объемов электроэнергии и имеют низкую себестоимость производства по сравнению с другими источниками. В научных и отраслевых дискуссиях майнинг иногда рассматривают как потенциальный инструмент утилизации избыточной электроэнергии или балансировка спроса в периоды низкого потребления. В то же время такие сценарии остаются чисто теоретическими и не реализованы на практике в рамках действующих ядерных правил.


Источник: СПРАВЖНЄ.медіа

