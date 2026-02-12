tradfi
ЕС готовит тотальную криптоблокаду рф: полный запрет всех транзакций, активов и платформ

Шадрін Андрій

Редакор та автор новин

ЄС готує тотальну криптоблокаду рф: повна заборона всіх транзакцій, активів та платформ

Европейский Союз рассматривает возможность полного запрета всех криптовалютных транзакций, связанных с РФ. Цель мероприятия ЕС — перекрыть пути обхода санкций и остановить использование цифровых активов в финансировании войны против Украины.


По данным Financial Times, Брюссель отходит от точечных санкций против отдельных криптобирж и сервисов. Опыт с российской биржей Garantex показал, что после ее блокировки на рынок быстро выходят новые платформы, например Grinex, запущенная той же командой, что и Garantex, отмечают эксперты Global Ledger. В проекте документа прямо сказано: любая попытка добавлять отдельных поставщиков услуг в санкционные списки быстро приведет к созданию новых компаний для обхода этих ограничений.

В рамках инициативы ЕС планирует запретить сотрудничество с любыми поставщиками услуг в сфере криптоактивов, созданными в России, а также использование платформ, позволяющих перевод и обмен криптовалют, происходящих из РФ. По мнению авторов документа, только такой тотальный запрет способен обеспечить эффективность санкций и перекрыть пути их обхода.
Кыргызстан также может попасть под ограничения. ЕС обвиняет страну в поставках запрещенных товаров в РФ, включая станки и электронику, которую используют в дронах и вооружении. Согласно документу, импорт приоритетных товаров из ЕС в Кыргызстан вырос почти на 800% с начала войны, а экспорт из страны в рф увеличился на 1 200%, что, по мнению Брюсселя, демонстрирует высокий риск обхода санкций.

«Любое дальнейшее внесение отдельных поставщиков услуг в сфере криптоактивов в списки, вероятно, приведет к созданию новых компаний для обхода этих списков. Поэтому для обеспечения достижения желаемого эффекта санкций ЕС запрещает сотрудничество с любыми поставщиками услуг в сфере криптоактивов или использование любых платформ, позволяющих перевод и обмен криптоактивов, созданных в России», — подчеркивается в заявлении ЕС.

Введение ограничений требует единогласного решения всех 27 стран-членов ЕС. Изначально предполагалось, что проект санкций согласуют до 24 февраля 2026 года. Ранее ЕС уже вводил санкции против российской криптобиржи Garantex, а также расширял ограничения на финансовый сектор. В 20-й пакет санкций, обнародованный Еврокомиссией 6 февраля, вошли 20 региональных банков РФ и меры против криптовалютных компаний и платформ, предоставляющих торговые услуги с криптоактивами. По оценкам TRM Labs, Garantex и иранская биржа Nobitex обеспечивали более 85% потоков средств к санкционированным субъектам и юрисдикциям в 2024 году. США также повторно внесли Garantex в санкционный список, отметив, что большинство средств поступало из других криптобирж, которые использовались для преступной деятельности.


«В новый пакет мер включены еще 20 российских региональных банков, а также вводятся меры против криптовалют, компаний, которые ими торгуют, и платформ, обеспечивающих торговлю криптовалютами, чтобы перекрыть пути обхода санкций», — говорится в документе.

Финансовый контроль и тотальный запрет сотрудничества с российскими криптоплатформами должны перекрыть любые пути обхода ограничений и уменьшить использование цифровых активов рф для обхода санкций и финансирования войны. Решение ЕС пока находится на стадии согласования среди государств-членов. Три страны ЕС выразили сомнения относительно целесообразности такого подхода.

Источник: Financial Times

