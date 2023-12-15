По мнению JP Morgan, Ethereum станет более производительным активом, чем биткоин в 2024 году

Наряду с «осторожным» прогнозом развития крипто-отрасли на следующий год, JP Morgan предсказал, что Ethereum (ETH) превзойдет Bitcoin (BTC) в 2024 году. Более того, они сделали этот прогноз, несмотря на приближение события халвинга, которое уменьшит количество токенов биткоина в обращении.

JP Morgan подчеркнул, что «чрезмерный оптимизм» может сыграть против биткоина в следующем году. Кроме того, аналитики учреждения отметили, что вышеупомянутое событие, связанное со снижением вознаграждения майнерам вдвое, «в значительной степени учтено в цене» текущей стоимости актива. Поэтому они не ожидают огромных прибылей в течение следующего года, передает Watcher.Guru.

В течение большей части 2022 и в начале этого года биткоин боролся за свое место в мейнстриме. Действительно, вся индустрия пережила криптовалютную зиму, которая вызвала множество беспокойств по поводу ее способности к восстановлению. Сейчас, когда до наступления 2024 года остался месяц, ажиотаж вокруг этого актива еще никогда не был таким высоким.

Ожидание потенциального утверждения exchange-traded fund (ETF, биржевой фонд, инвестирующий непосредственно в криптовалюту) и будущее падение вознаграждения вдвое вызвало приподнятое настроение относительно его потенциала. Однако один банк не столь оптимистично настроен по отношению к общим положительным показателям криптовалюты в течение следующего года. Кроме того, по мнению JP Morgan, Ethereum может стать более продуктивным активом в 2024 году.

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