Новости Крипто 15.12.2023 в 11:34 comment views icon

По мнению JP Morgan, Ethereum станет более производительным активом, чем биткоин в 2024 году

author avatar
https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg *** https://itc.ua/wp-content/uploads/2023/07/2023-07-19-12.08.01-2-96x96.jpg

Юрій Орос

Автор новин

По мнению JP Morgan, Ethereum станет более производительным активом, чем биткоин в 2024 году

Наряду с «осторожным» прогнозом развития крипто-отрасли на следующий год, JP Morgan предсказал, что Ethereum (ETH) превзойдет Bitcoin (BTC) в 2024 году. Более того, они сделали этот прогноз, несмотря на приближение события халвинга, которое уменьшит количество токенов биткоина в обращении.

Биткоин достиг $41,5 тыс. У него есть потенциал вырасти до $100 тыс. к концу 2024-го

JP Morgan подчеркнул, что «чрезмерный оптимизм» может сыграть против биткоина в следующем году. Кроме того, аналитики учреждения отметили, что вышеупомянутое событие, связанное со снижением вознаграждения майнерам вдвое, «в значительной степени учтено в цене» текущей стоимости актива. Поэтому они не ожидают огромных прибылей в течение следующего года, передает Watcher.Guru.

В течение большей части 2022 и в начале этого года биткоин боролся за свое место в мейнстриме. Действительно, вся индустрия пережила криптовалютную зиму, которая вызвала множество беспокойств по поводу ее способности к восстановлению. Сейчас, когда до наступления 2024 года остался месяц, ажиотаж вокруг этого актива еще никогда не был таким высоким.

Биткоин подскочил до $35 тыс. и вырос на 30% за месяц

Вакансии

Журналіст, автор історій про IT, бізнес та людей в MC.today MC.today

Full Stack developer Rozetka, Віддалено

Team Lead (Golang) Rozetka, Віддалено

LEAD RESEARCHER SPECIALIST Che IT Group

Ожидание потенциального утверждения exchange-traded fund (ETF, биржевой фонд, инвестирующий непосредственно в криптовалюту) и будущее падение вознаграждения вдвое вызвало приподнятое настроение относительно его потенциала. Однако один банк не столь оптимистично настроен по отношению к общим положительным показателям криптовалюты в течение следующего года. Кроме того, по мнению JP Morgan, Ethereum может стать более продуктивным активом в 2024 году.

Курс Англійської.
Навчання для різних цілей та рівнів: робоча англійська, початковий рівень, курси для дітей та підлітків.
Дізнатись про курс

По мнению JP Morgan, Ethereum станет более производительным активом, чем биткоин в 2024 году

Прогноз банка на следующий год, «осторожный», учитывая множество факторов. В частности, они указали на потенциал чрезмерного возбуждения, которое в итоге может сыграть против биткоина. Впоследствии это привело к перекупленности актива на рынке, который уже учел грядущее событие халвинга.

Завантаження коментарів...

Новости партнеров

Відчуйте себе VIP з простою зарплатною карткою. І не має значення, де ви працюєте
Безплатний вебінар: Як зробити так, щоб співробітники могли працювати під час тривалих блекаутів: поради і кейси
Знижки до 50%, кешбек і не тільки. «Абанк» продовжує програму підтримки клієнтів, які купують в «АТБ»

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить