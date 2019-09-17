По неофициальным данным Tesla Model S уже побила рекорд Porsche Taycan на Нюрбургринге со временем 7:23, обойдя немецкий электромобиль почти на 20 секунд





Как вы наверняка знаете, после рекорда электромобиля Porsche Taycan на Нюрбургринге Илон Маск послал туда же команду инженеров с Tesla Model S и заданием побить рекорд. Официальных данных о заезде пока нет, однако один из свидетелей уже зафиксировал время на уровне 7 минут 23 секунды, что почти на 20 секунд быстрее, чем у Porsche Taycan.

Немецкий автожурнал Auto Motor und Sport отправил на трассу наблюдателя, который не только провел фотосессию Tesla Model S, но и засек на собственных часах время прохождения круга. Он отметил, что этот метод не так точен, как официальный тайминг Нюрбургринга, но вряд ли разница в замерах превысит несколько секунд. Таким образом со временем прохождения круга 7:23 Tesla в любом случае обходит конкурента из Porsche, который недавно показал время 7:42.

Наблюдатель отметил, что рекордный круг был пройден вчера, 16 сентября, при достаточно хмурой и холодной погоде (порядка 18 градусов). За рулем находился немецкий автогонщик Томас Муч (Thomas Mutsch), отлично знакомый с трассой Нюрбургринг Нордшляйфе, а не чемпион F1 Нико Росберг, который просился на это место.

Отметим, что для прохождения трассы использовался не серийный электромобиль, а прототип с оптимизированной аэродинамикой и новой платформой с тремя электродвигателями и новым скоростным режимом Plaid Mode. Соответственно, напрямую сравнивать показатели таких моделей не совсем корректно, однако оценить потенциал электромобиля Tesla Model S следующего поколения вполне можно.

Нам остается дождаться официального подтверждения информации от Илона Маска, чтобы огласить нового лидера в категории «самый быстрый четырехдверный электромобиль».

Источник: Electrek