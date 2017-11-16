“Почему выросли тарифы Vodafone RED?”: В третьем квартале Vodafone Украина в среднем получал с каждого абонента на 2,5 грн меньше, чем Киевстар и lifecell

Недавно “большая тройка” мобильных операторов Украины огласила финансовые результаты за третий квартал 2017 года. При этом довольно неожиданно средний чек за услуги связи в месяц (ARPU) у Vodafone оказался ниже, чем у Киевстар и lifecell, хотя именно последнюю компанию традиционно считают главным дискаунтером украинского мобильного рынка. Почему Vodafone довольствуется малым, несмотря на ряд недавних повышений в своих тарифах, и собирается ли и дальше играть роль самого доступного оператора, разбиралось издание LIGA.net.

Напомним, что образ мобильного дискаунтера в Украине обычно ассоциируется с третьим по величине игроком lifecell, так как этот оператор последним вышел на рынок и старался привлечь низкими расценками молодежь и переманить клиентов у конкурентов. Однако вот уже как несколько лет подряд между тарифами большой тройки не было заметно значительной разницы и средний чек в месяц с каждого абонента у них практически совпадал.

Вплоть до недавнего времени – после отчета за третий квартал стало понятно, что ARPU Vodafone составил 47,5 грн, тогда как компании Киевстар и lifecell в среднем собирают со своих абонентов на на 2,5-3 грн больше. В самом Vodafone объяснили разницу в среднем чеке тем, что оператор меньше всех повышает цены в старых тарифах. Однако в середине второго квартала расценки в основной линейке Red компании таки подросли в среднем на 40%. Это была первая значительная коррекция с конца 2015 года, когда в то время еще “МТС Украина” подписала договор об использовании бренда Vodafone в Украине.

Во втором квартале Vodafone вывел на рынок условно безлимитный (3 ГБ в день, потом скорость снижается) 3G-пакет за 75 грн в месяц. Это значительно меньше, чем безлимит от конкурента – Киевстар, в котором хотя и нет дневных ограничений, но и стоит он в два раза дороже – 155 грн. В свою очередь у бывшего самого доступного оператора lifecell за год средний чек вырос очень заметно – на 18%, до 50,4 грн. В отчете указаны две причины: увеличение потребления 3G и растущее количество абонентов, использующих более дорогие тарифы.

В начале четвертого квартала оператор Vodafone Украина все же повысил стоимость своих самых дешевых предложений Light+ и Red XS на 5 и 10 грн – до 40 и 50 грн в месяц, так как до повышения они оставались самыми низкими расценками на рынке. Чуть позже тарифы поднялись и в более дорогих пакетах Vodafone RED S, RED M и RED L. Минимальный тариф у Vodafone (40 грн) сейчас все равно меньше, чем у Киевстар (45 грн – “Безлим Разговоры”) и равен по цене бюджетному тарифу “Звонки Всем” от lifecell, который не включает в себя 3G-пакет.

Интересно, что заметный рост дата-потребления у Vodafone (доходы от мобильного интернета у компании в третьем квартале 2017 года выросли на 72% по сравнению с результатом аналогичного периода прошлого года – до 969 млн грн) не привел к такому же росту ARPU. В связи с этим стоит отметить, что сеть Vodafone по-прежнему работает в Донецке и Луганске и обслуживает около 2 млн SIM-карт. Там нет 3G, а соответственно, нет и дополнительных доходов, которые приносит операторам мобильный интернет. Показательно, что самый дешевый чек также не помог Vodafone увеличить абонентскую базу – в последнее время она практически не меняется и составляет 20,8 млн SIM-карт.

Источник: LIGA.net