«Почерк киллера» — украинский трейлер приключенческого экшна с Сэмюэлем Л. Джексоном и Венсаном Касселем

Сэмюэл Л. Джексон («Капитан Марвел», «Мстители») предстает в роли детектива Дэна Лоусона, который ищет серийного убийцу в Шотландии и обнаруживает, что его почерк очень напоминает убийцу, который несколько лет назад замучил пятерых женщин в Чикаго — одна из которых девушка детектива.

«В расследовании наступает переломный момент, когда появляется Уокер (Венсан Кассель), бывший напарник Лоусона. У него есть новые доказательства, которые изменят ход поисков», — говорится в синопсисе.

Кроме Джексона и Касселя («Джейсон Борн», «Двенадцать друзей Оушена») к актерскому составу фильма присоединились Джанни Капальди, Лора Хэддок, Джон Ганна, Кейт Дики, Брайан МакКарди и другие.

Режиссер фильма — Терри Макдон, который работал над отдельными эпизодами «Во все тяжкие», «Убивая Еву» и «Лучше звоните Солу».

В украинских кинотеатрах «Почерк киллера» стартует 10 апреля.

Трейлер

Постер

Продолжается конкурс авторов ИТС. Напиши статью о развитии игр, гейминг и игровые девайсы и выигрывай профессиональный игровой руль Logitech G923 Racing Wheel, или одну из низкопрофильных игровых клавиатур Logitech G815 LIGHTSYNC RGB Mechanical Gaming Keyboard!