PocketTube — браузерное расширение для организации подписок на YouTube от украинского разработчика

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Украинский разработчик Дмитрий Набок создал бесплатное браузерное расширение PocketTube, которое позволяет пользователю упорядочить многочисленные подписки на YouTube. По словам разработчика, решение будет полезно в первую очередь тем, кто активно пользуется этой видеоплатформой и накопил солидное количество подписок, среди которых уже тяжело находить полезный контент.

В данный момент PocketTube доступен для всех популярных браузеров, включая Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge, а также мобильных платформ Android и iOS.

После установки расширение интегрируется в левый сайдбар YouTube. Далее пользователю предложат создать группы и добавить в них каналы, при это один канал можно включить в несколько групп одновременно. Для каждой группы можно задать иконку из предложенного списка или загрузить собственное изображение. Для удобства в интерфейсе Youtube под видео появлятся новая кнопка добавления канала в группу.

Также в расширение PocketTube встроено отдельное полнофункциональное окно для управления группами, где можно создать, изменить или удалить группу, добавить подписки для групп и поделиться списком каналов и групп с друзьями.

В разделе управления каналами можно видеть список всех подписок, группы которые привязаны к этому каналу, а также статус-индикатор со временем выхода последнего видео. В PocketTube возможно создание плейлистов, задание приоритета отображения постов, множественная отписка сразу от нескольких каналов и добавления их в группы, также доступен поиск и различные сортировки.

В прошлом году расширение заняло #3 Product of the Day на Product Hunt. В Chrome market у PocketTube уже более 100 тысяч пользователей, средняя оценка — 4.7 из 5.0. Расширение поддерживает 54 языка, включая украинский.

Источник: PocketTube