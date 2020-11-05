PocketTube — браузерное расширение для организации подписок на YouTube от украинского разработчика
Украинский разработчик Дмитрий Набок создал бесплатное браузерное расширение PocketTube, которое позволяет пользователю упорядочить многочисленные подписки на YouTube. По словам разработчика, решение будет полезно в первую очередь тем, кто активно пользуется этой видеоплатформой и накопил солидное количество подписок, среди которых уже тяжело находить полезный контент.
В данный момент PocketTube доступен для всех популярных браузеров, включая Chrome, Safari, Firefox, Opera, Edge, а также мобильных платформ Android и iOS.
После установки расширение интегрируется в левый сайдбар YouTube. Далее пользователю предложат создать группы и добавить в них каналы, при это один канал можно включить в несколько групп одновременно. Для каждой группы можно задать иконку из предложенного списка или загрузить собственное изображение. Для удобства в интерфейсе Youtube под видео появлятся новая кнопка добавления канала в группу.
Также в расширение PocketTube встроено отдельное полнофункциональное окно для управления группами, где можно создать, изменить или удалить группу, добавить подписки для групп и поделиться списком каналов и групп с друзьями.
В разделе управления каналами можно видеть список всех подписок, группы которые привязаны к этому каналу, а также статус-индикатор со временем выхода последнего видео. В PocketTube возможно создание плейлистов, задание приоритета отображения постов, множественная отписка сразу от нескольких каналов и добавления их в группы, также доступен поиск и различные сортировки.
В прошлом году расширение заняло #3 Product of the Day на Product Hunt. В Chrome market у PocketTube уже более 100 тысяч пользователей, средняя оценка — 4.7 из 5.0. Расширение поддерживает 54 языка, включая украинский.
Источник: PocketTube