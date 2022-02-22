Poco X4 Pro 5G и Poco M4 Pro — Xiaomi назначила следующую глобальную презентацию на 28 февраля

Суббренд Poco компании Xiaomi подтвердил, что анонс смартфонов Poco X4 Pro 5G и Poco M4 Pro состоится 28 февраля, причем украинская премьера новинок пройдет одновременно с глобальной презентацией.

Poco X4 Pro 5G

Poco X4 Pro 5G — первый смартфон Poco в 2022 году. Это обновление популярной среднебюджетной модели Poco X3 NFC 2020 года.

Poco X4 Pro 5G выполнен в том же дизайне, что Poco M4 Pro 5G, вышедшая в конце 2021 года. Новинка будет доступен как минимум в трех вариантах расцветки корпуса — черном, ярко желтом и лазурном.

Качественные промо-изображения Poco X4 Pro 5G (источник: @evleaks)

По слухам, Poco X4 Pro 5G построен на базе Redmi Note 11 Pro 5G. Среди основных характеристик — SoC Snapdragon 695 5G, экран AMOLED производства Samsung диагональю 6,67 дюйма с кадровой частотой 120 Гц и частотой опроса сенсорного слоя 360 Гц, покрытый защитным стеклом Gorilla Glass 5, тройная камера с сенсорами разрешением 108, 8 и 2 Мп, а также аккумулятор емкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки 67 Вт. Чем конкретно будут отличаться модели, пока остается только гадать.

Poco M4 Pro 4G

Не так давно новинка появилась в базе ПО Geekbench, набрав 526 баллов в однопоточном тесте и 1832 балла в многопоточном. Аппаратным базисом выступает MediaTek Helio G96, дополненный 6 ГБ ОЗУ. По предварительным данным, Poco M4 Pro 4G окажется переименованной версией Redmi Note 11S — по крайней мере, на это указывает общий модельный номер 2201117SI.

Первые умные часы Poco

Частью презентации Poco 28 февраля также могут стать первые умные часы бренда — буквально на днях потенциальная новинка с модельным номером M2131W1 была замечена в базе банных EEC. Увы, подробностей пока нет, за исключением того, что производителем выступает базирующаяся в Шанхае фирма 70mai Co. Ltd., выпускающая устройства экосистемы Xiaomi IoT.