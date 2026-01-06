Подарки под елку: в последние дни 2025 года Tether и Circle выпустили стейблкоинов на $1 млрд каждая

В ночь с 30 на 31 декабря 2025 года два крупнейших эмитента стейблкоинов в мире провели массовые выпуски новой ликвидности: Circle эмитировала примерно $1 000 000 000 USDC на блокчейне Solana, а Tether выпустил $1 000 000 000 USDT на сети Tron.

Данные подтверждаются мониторингом on-chain и сообщениями биржевых новостей. USDC и USDT предназначены для удержания паритета 1:1 с долларом и широко применяются в торговле криптовалютами, DeFi-протоколах и международных переводах. Эти эмиссии — часть более широкой стратегии обеспечения ликвидности и обслуживания растущего спроса на стейблкоины. Крупные выпуски часто осуществляются в преддверии повышенной активности рынка или в ответ на текущий спрос трейдеров и маркет-мейкеров.

Выпуск такого количества стейблкоинов в конце года связан с традиционным периодом повышенной активности финансовых рынков: многие фонды и хедж-фонды пересчитывают портфели под конец года, реинвестируют капитал, готовят позиции к новому финансовому циклу 2026 года. Стейблкоины выступают как удобный инструмент ускорения таких операций. Большой объем ликвидности позволяет избегать дефицита капитала на торговых площадках и поддерживает функционирование механизмов арбитража и маржинальной торговли.

За 2025 год общий выпуск USDT и USDC существенно вырос. По данным бирж, только за ноябрь общая эмиссия этих двух стейблкоинов превысила $11,7 млрд, а всего было эмитировано $17,75 млрд. Это довело общий объем криптодолларов до более $305 млрд в обращении. Эксперты рынка отмечают, что такие выпуски свидетельствуют об активизации торговли и растущих потребностях в долларовой ликвидности на блокчейнах с высокой пропускной способностью, таких как Solana для USDC. Solana стала одним из важных направлений для выпуска новых токенов благодаря своей эффективности и низким комиссиям.

Чего ждать дальше? Во-первых, увеличенное предложение стейблкоинов поддержит дальнейший рост объемов торговли и активность в DeFi, где ликвидность является критической. Во-вторых, это создаст краткосрочное давление на криптовалютные рынки, поскольку часть freshly minted токенов может попасть на биржи и использоваться для покупки BTC, ETH и других цифровых активов. Такое влияние на цены становится заметным тогда, когда ликвидность быстро перетекает в активы с более высокой волатильностью. Наконец, эти выпуски также являются индикатором рыночного доверия к стейблкоинам как основного средства обращения капитала в криптовалютной экосистеме.

