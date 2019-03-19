Поддержка трассировки лучей NVIDIA RTX стала доступной и создателям контента в специализированных профессиональных приложениях

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На конференции GPU Technology Conference 2019 компания NVIDIA уже рассказала о поддержке трассировки лучей в реальном времени видеокартами серий GeForce 10 и GeForce 16 и игровыми движками. Также были показаны первые игры, в которых уже внедрена поддержка трассировки лучей. Но на этом NVIDIA решила не останавливаться и рассказала о поддержке трассировки лучей ведущими разработчиками 3D приложений, которые являются важными инструментами разработки и создания контента.

Как отмечает компания, NVIDIA RTX предлагает миллионам художников и дизайнеров такие передовые возможности, как взаимодействие со сложными моделями и сценами с трассированным освещением, высокую скорость рендеринга фотореалистичных изображений и новые возможности искусственного интеллекта для ускорения производства контента.

«При создании здания или персонажа для фильма возможность их визуализировать с правильным освещением и материалами вместо низкокачественной аппроксимации значительно ускоряет рабочий процесс», — сказал Грег Эстес (Greg Estes), вице-президент по программам для разработчиков в NVIDIA.

Трассировка лучей моделирует поведение света в физическом мире. Но она была слишком ресурсоемкой, чтобы дизайнеры могли интерактивно просматривать свои проекты. Поэтому они вынуждены были идти на компромисс и визуализировать модели в низком разрешении, но на получение финального изображения на рендер-ферме на базе CPU все же уходили часы. Теперь технология NVIDIA RTX позволяет дизайнерам взаимодействовать с трассированными изображениями, неотличимыми от фотографий, или сложными моделями в реальном времени.

«Дизайнеры Pixar уже применяют трассировку лучей NVIDIA, и RTX более чем вдвое повысит им производительность. Мы с радостью перейдем на RTX для работы над новыми проектами», — сказал Стив Мэй (Steve May), технический директор Pixar Animation Studios.

Для архитекторов и профессиональных дизайнеров, которым необходим полный реализм, чтобы оценить условия освещения и влияние каждого из материалов на модель, добавление ускоренной трассировки лучей в предпочитаемые приложения может принести большую выгоду. Среди компаний, взявших на вооружение RTX, — Cannon Design, Foster & Partners, Kohler и KPF.

«Технология RTX кардинально меняет наш конвейер архитектурной визуализации», — сказал Гамма Басра (Gamma Basra), директор по визуализации в Fosters+Partners. «Мы можем проводить итерации в реальном времени, чтобы быстро получить идеальный результат, а не ждать часами результатов рендеринга».

Первыми разработчиками, представившими ускорение с помощью NVIDIA RTX в своих продуктах 2019 года, стали:

Adobe Dimension & Substance Designer

Autodesk Arnold & VRED

Chaos Group V-Ray

Dassault Systèmes CATIALive Rendering & SOLIDWORKS Visualize 2019

Daz 3D Daz Studio

Enscape Enscape3D

Epic Games Unreal Engine 4.22

ESI Group IC.IDO 13.0

Foundry Modo

Isotropix Clarisse 4.0

Luxion KeyShot 9

OTOY Octane 2019.2

Pixar Renderman XPU

Redshift Renderer 3.0

Siemens NX Ray Traced Studio

Unity Technologies Unity (2020)

Технология NVIDIA RTX доступна у всех основных облачных поставщиков, производителей рабочих станций и серверов, сборщиков систем и дистрибуторов по всему миру. Разработчики могут использовать преимущества RTX через API, включая NVIDIA OptiX, Microsoft DXR и NVIDIA VKRay.

Дополнительно сообщается, что обновление для виртуальных рабочих станций NVIDIA поддерживает референсную архитектуру RTX Server для обеспечения эффективного полноценного рендеринга для профессионалов в области создания CG контента.