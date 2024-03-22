Поддержи сбор на FVP-дроны для 2 Интернационального Легиона — разыгрываем открытку с подписью Залужного

Объявляем новый сбор и аукцион в рамках нашей инициативы «Аукцион возмездия» — собираем вместе с БФ «УМАС» на FPV-дроны для бойцов 2-го Интернационального Легиона обороны Украины, которые будут уничтожать вражескую технику и склады с боеприпасами.

Цель этого сбора — 100 000 грн.

Алгоритм аукциона

Аукцион в рамках сбора будет проводиться здесь и пройдет с 22-го по 31 марта. В этот период пополните банку на любую сумму — тот, кто забросит больше всех, получит лот.

Лот этого аукциона — открытка, на которой изображен пес Патрон с подписью генерала Украины Валерия Залужного — «Железного генерала», который олицетворяет целую эпоху современной войны и которому, безусловно, мы все благодарны.

Не забывайте, что поддержать сбор можно и без участия в аукционе. Даже небольшая сумма важна и приблизит нас к цели!

Что такое FPV-дрон и для чего его используют

FPV (First Person View) дрон — это эффективный и современный беспилотный летательный аппарат с видеокамерой, основная цель которого — уничтожать технику врага дистанционно. Обычно, FPV-дроны имеют один шанс на поражение, потому что, по своей сути, являются дронами-камикадзе. Быстрые, вертлявые, смертоносные, они несут на себе заряд и их операторы имеют возможность поразить технику или врага точечно, очень прицельно. В рамках боевых действий они чрезвычайно эффективны, потому что позволяют охотиться на российскую технику на безопасном расстоянии, снижая риск жизни наших защитников.

Кто такие 2-й Интернациональный Легион обороны Украины

2-й Интернациональный Легион обороны Украины — это отдельный батальон специального назначения в составе Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Легион начал свое активное формирование в октябре 2022 года. Основой командного состава батальона стали представители бывшей Первой интернациональной роты специального назначения Вооруженных сил Украины, которые принимали участие в боевых действиях по отпору вооруженной агрессии российской федерации на востоке Украины, в частности в боях за Лисичанск, Григорьевку, Северск и Бахмут.

Для бойцов батальона принципиальным является восстановление исторической справедливости путем преодоления всех проявлений российского империализма. Основу 2-го Интернационального легиона составляют украинцы, белорусы и грузины — представители народов, которые на протяжении веков ведут борьбу против захватнической политики, военной агрессии и культурной экспансии российской империи, Советского Союза и российской федерации.

Реквизиты сбора

Монобанк: https://send.monobank.ua/jar/56Uv8ZSLWi

Карточка банка: 5375 4112 1536 7157