Подходит к концу аукцион и сбор на FPV-дроны для 79-й ОДШБР

Сегодня годовщина черного для всей Украины дня — 24 февраля 2022 года, когда наши соседи — россияне вероломно начали полномасштабное наступление. И вот, в годовщину этих кровавых событий, мы, в рамках «Аукцион возмездия», проводим сбор для наших героев.

Продолжается сбор на FPV-дроны для 79-й ОДШБр!

Нужно дособирать всего ничего — 10 000 грн.

Присоединяйтесь к сбору и аукциону!

Лот аукциона — тубус от снаряда калибра 155 для М777 гаубицы, который побывал в боях под Марьинкой, и разрисован красивыми патриотическими котиками талантливым художником.

Сбор и аукцион проходит с 19 февраля по 24 февраля.

В этот период пополните банку на любую сумму и тот, кто забросит больше всех, получит лот.

Поддержать сбор можно и без участия в аукционе. Даже небольшая сумма важна!

Реквизиты

https://send.monobank.ua/jar/3syGpJdsY7

Карточка банка: 5375 4112 1195 6938