Подписались на Disney+ — не можете судиться с компанией. Даже о гибели жены

Disney пытается отменить иск к компании о смерти женщины из-за того, что вдовец… подписался на бесплатную пробную версию Disney+ пять лет назад.

Стриминговый сервис Disney+ имеет политику, которая перенаправляет правовые жалобы из судебного разбирательства в принудительный арбитраж. Корпоративные юристы теперь утверждают, что эта политика каким-то образом касается и дела о смерти женщины в одном из парков отдыха.

Джеффри Пикколо подал иск после того, как его жена, 42-летняя врач Канокпорн Тансуан, умерла в «Дисней-Спрингс», Флорида, в прошлом году. Пикколо и Тансуан обедали в одном из ресторанов курорта. Официант неоднократно уверял их, что еда для Тансуан будет приготовлена без молочных продуктов и орехов, на которые у нее была смертельная аллергия. Вскоре после приема пищи у женщины случился анафилактический шок и она умерла. Расследование Судебно-медицинский эксперт, обнаружил, что причиной смерти стала анафилаксия из-за повышенного уровня молочных продуктов и орехов в организме.

Disney утверждает, что Пикколо не может подать в суд на компанию, поскольку он ненадолго подписался на бесплатную пробную версию Disney+ в 2019 году. Согласно условиям его использования, все судебные действия должны быть направлены в принудительный арбитраж: это распространенная юридическая тактика, которая позволяет компаниям избегать судебных процессов. Компания утверждает, что истец также использовал приложение My Disney Experience, чтобы купить билеты в тематический парк — услугу, которая тоже содержит подобную юридическую норму.

Адвокаты Пикколо называют аргумент компании бессмысленным:

«[Disney] явно стремится запретить 150 миллионам подписчиков Disney+ когда-либо возбуждать дело о смерти против нее перед судом присяжных, даже если факты дела не имеют никакого отношения к Disney+. … Идея о том, что условия, согласованные потребителем при создании бесплатной пробной учетной записи Disney+, навсегда лишают этого потребителя права на суд присяжных в любом споре с любым филиалом или дочерней компанией Disney, настолько возмутительно необоснованна и несправедлива, что шокирует совесть судьи, и этот суд не должен принудительно выполнять такое соглашение».

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Истец требует от Disney довольно небольшого возмещения в более чем $50 000 за эмоциональные страдания, потерю общения и защиты, потерю дохода, а также расходы на лечение и похороны. Ошеломляющий ответ компании, вероятно, для кого-то станет причиной никогда не подписываться на Disney+ и вообще не иметь с ней дел.

Источники: CNN, Gizmodo