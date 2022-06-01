Подразделение криптобиржи Binance создало фонд на $500 млн для инвестиций в Web3 и блокчейн

Binance Labs, венчурное и инкубационное подразделение ведущей криптовалютной биржи Binance, в среду объявило про создание инвестиционного фонда в размере $500 млн для развития технологий Blockchain и Web3.0.

Фонд поддерживается ведущими мировыми институциональными инвесторами, такими как DST Global Partners, Breyer Capital, а также другими крупными фондами прямых инвестиций, говорится в заявлении Binance.

Новый фонд будет инвестировать в проекты, которые могут расширить возможности использования криптовалют и способствовать внедрению технологий Web3.0 и Blockchain.

«Цель недавно закрытого инвестиционного фонда — найти и поддержать проекты и основателей, способных создавать и вести Web3 через DeFi, NFT, игры, Metaverse, социальные сети и многое другое», — сказал Чанпэн Чжао, основатель и генеральный директор Binance.

С 2018 года Binance Labs инвестировала в более чем 100 проектов из 25 стран.

В его портфолио входят ведущие в отрасли проекты, такие как 1inch, Audius, Axie Infinity, Dune Analytics, Elrond, Injective, Polygon, Optimism, The Sandbox и STEPN.

С новым фондом Binance Labs будет осуществлять инвестиции на трех разных этапах: инкубация, венчурные инвестиции на ранней стадии и стадии позднего роста.

При помощи инкубации Binance Labs будет помогать проектам для успешной разработки и роста продукта.

Венчурные инвестиции на ранней стадии включают в себя инвестиции в токены и акции во всех секторах криптовалюты и Web3.0, включая инфраструктуру, DeFi, NFT, игры, метавселенные, социальные сети и платформы для приема криптовалют.

Инвестиции в рост на поздних стадиях нацелены на более зрелые компании, стремящиеся масштабироваться или подключиться к экосистеме Web3.0 с экосистемой Binance в качестве надежного стратегического партнера.

Ранее американская инвестиционная компания Andreessen Horowitz объявила о двух новых фондах — на $4,5 млрд для криптографических и блокчейн-компаний и стартапов Web3.0, и «Games Fund One» – на $600 млн, который ориентирован исключительно на игровую индустрию.

Сообщается, что группа бывших руководителей одной из крупнейших бирж криптовалют Binance также создала венчурный фонд на $100 млн.