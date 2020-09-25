Подтверждены кодовые названия GPU AMD Navi 21 и Navi 22 – Sienna Cichlid и Navy Flounder





В исходном коде ROCm Developer Toolsудалось найти кодовые названия, присвоенные грядущим графическим процессорам AMD Navi 21 и Navi 22. Теперь окончательно стало известно, что версия Navi 21 получила кодовое название Sienna Cichlid, а Navi 22 – Navy Flounder.

Относятся ли эти кодовые названия к конкретным продуктам (таким как Radeon Pro), пока неизвестно. Но, по крайней мере, мы теперь точно знаем, что эти кодовые имена используются внутри компании разработчиками ПО в отношении графических процессоров серии Navi 2X. Как пояснили сами разработчики, эти кодовые названия не имеют никакого значения, они генерируются случайным образом из списков слов.

Природа программного обеспечения с открытым исходным кодом позволяет отслеживать прогресс графических продуктов Radeon следующего поколения. Исторически, они всегда добавлялись за несколько недель до запуска. И, как мы знаем, анонс видеокарт AMD на базе новой графической архитектуры RDNA2 анонсирован на 28 октября. Но поклонников «красных» может ждать разочарование. Главный архитектор игровых решений и маркетинга AMD Фрэнк Азор опубликовал интересный ответ на твит, в котором утверждалось, что AMD, вероятно, собирается провести бумажный запуск серии Radeon RX 6000 (речь идёт о запуске, а не об анонсе 28 октября). Таким образом, фактические устройства появятся на рынке лишь некоторое время спустя.

Источник: videocardz