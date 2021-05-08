Похоже, Microsoft отменила облегченную Windows 10X и перенаправила ресурсы на базовую «‎десятку»





Вот уже более десяти лет Microsoft упорно (и безуспешно) пытается создать более «легкую» версию Windows и, судя по последним сообщениям, очередной такой проект — Windows 10X — «пошел под нож».

По данным Petri, Microsoft решила отказаться от планов по выпуску Windows 10X в 2021 года и заморозить проект на неопределенный срок. Все указывает на то, что если когда-нибудь Microsoft и вернется к идее облегченной Windows, то это будет не Windows 10X, а что-то другое.

Microsoft анонсировала Windows 10X — отдельную облегченную версию ОС с новым интерфейсом, адаптированную для работы с двухэкранными устройствами — на октябрьской презентации в 2019 году вместе со складным планшетом Surface Neo. Изначально ее релиз был запланирован на конец 2020 года, но в итоге компания отложила выход на 2021 год. Тогда инсайдеры сообщали, что у Microsoft возникли трудности с внедрением поддержки классических приложений Win32. Само собой, пандемия тоже сыграла здесь свою роль. Как бы там ни было, в марте мы узнали, что Microsoft существенно изменила концепцию Windows 10X: из ОС для продвинутых двухэкранных устройств ее переквалифицировали в конкурента Chrome OS для недорогих ученических и офисных ноутбуков — без поддержки «классических» программ Win32, зато с облегченным ядром и переработанным (плавным и отзывчивым) интерфейсом. Тогда же сообщалось, что релиз Windows 10X сместили на осень 2021 года.

Теперь же сообщается, что Microsoft решила отказаться от Windows 10X в текущем виде. Видимо, очередной раз на те же «грабли» (читай: Windows RT) софтверный гигант все же наступать не хочет.