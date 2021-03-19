Windows Central: Microsoft рассчитывает выпустить Windows 10X в конце этого года, но без поддержки «классических» программ Win32





По сообщению Windows Central, первые устройства под управлением ОС Windows 10X начнут поступать в продажу во втором полугодии 2021 года, и это будут вовсе не продвинутые двухэкранные устройства, а простенькие классические модели с одним экраном для образовательного сегмента.

Microsoft анонсировала Windows 10X — отдельную облегченную версию ОС с новым интерфейсом, адаптированную для работы с двухэкранными устройствами — на октябрьской презентации в 2019 году вместе со складным планшетом Surface Neo. Изначально ее релиз был запланирован на конец 2020 года, но в итоге компания отложила выход на 2021 год. Тогда инсайдеры сообщали, что у Microsoft возникли трудности с внедрением поддержки классических приложений Win32.

Теперь же Windows Central сообщает, что Microsoft запланировала релиз Windows 10X на вторую половину 2021 года, и при этом ОС выйдет не в том виде, в котором планировало изначально. Как сообщается, поддержки «классических» программ Win32, из-за которой Microsoft якобы на год отложила релиз, на старте не будет — только универсальные приложения Universal Windows Platform (UWP). И это весьма иронично, учитывая, что именно эта особенность должна была выгодно отличать Windows 10X от пресловутых Windows RT и Windows 10 S, и не дать ей повторить их печальную судьбу.

Не будет и продвинутого двухэкранного режима работы, который должен был стать второй ключевой особенностью ОС, его мы видели в ранних демонстрациях. Для игр устройства Windows 10X тоже использовать не получится. По крайней мере, на первых порах.

Вместо встроенного эмулятора для запуска традиционных приложений Win32 компания планирует предложить альтернативу — изучается возможность реализации удаленного запуска на стационарном ПК или в облаке Azure. Во втором случае требовательный профессиональный софт, в том числе и графические редакторы, и игры будут запускаться на внешних серверах Microsoft, там же будут происходить все вычисления, а на экран устройства Windows 10X будет транслироваться картинка. То есть, в таком случае понадобиться быстрое и стабильное интернет-соединение с низкими задержками.

Чем же порадует Windows 10X на старте? Она будет выделяться облегченным ядром, что позволит системе работать плавно даже на откровенно бюджетных ноутбуках, и переработанным интерфейсом. Пока неясно, планирует ли Microsoft в конечном итоге выводить Windows 10X в массовый потребительский сегмент, или же компания изменила планы и теперь рассматривает эту ОС исключительно как конкурента Chrome OS. В то же время в потребительском сегменте Microsoft делает ставку на предстоящее крупное обновление Windows 10 Sun Valley (21H2), которое выйдет в октябре 2021 года. Можно вспомнить, что с недавних пор направление Windows и весь аппаратный бизнес курирует вице-президент Microsoft и глава подразделения Surface Панос Панай.