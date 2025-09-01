"Похоже на работу сумасшедшего": готическое фэнтези "Франкенштейн" Гильермо дель Торо оценили в 78% на Rotten Tomatoes

Новый фильм Гильермо дель Торо «Франкенштейн» дебютировал на Венецианском кинофестивале и получил свой первый критический вердикт: очень противоречивый, где в рецензиях работу называют то шедевром, то «вышедшей из рук сумасшедшего»

Сейчас у ленты 78% «свежести» на Rotten Tomatoes на основе 27 отзывов. Существенно ниже, чем у оскароносного «Пиноккио» (96%) и «Аллеи ужаса» (80%), но больше «Тихоокеанского рубежа» (72%), «Багрового пика» (72%), «Мутантов» (67%) и «Блэйда 2» (57%).

«Франкенштейн» — это новая экранизация классического романа Мэри Шелли 1818 года, которая представляет Оскара Айзека, как Виктора Франкенштейна и Джейкоба Элорди в роли его ужасного творения. Среди остальных актерского состава: Миа Гот (невеста Франкенштейна Элизабет), Кристоф Вальц (доктор Преториус), а также Чарльз Дэнс, Берн Горман, Дэвид Брэдли и Ральф Айнесон.

Гильермо дель Торо написал сценарий и срежиссировал фильм, который ранее называл мечтой всей своей жизни. Известно, что «Франкенштейн» получил рейтинг R и длится 2 часа 29 минут.

Трудно сделать какой-то один общий итог для рецензий, поскольку они получились на удивление противоречивыми. Среди положительных моментов выделяют игру Элорди, визуальный стиль и музыку, тогда как отрицательные в основном заключаются в «преувеличенных театральных элементах» и затянутости хронометража. Далее несколько прямых цитат:

«Одно из лучших произведений дель Торо, это эпический рассказ о необыкновенной красоте, чувствах и искусстве… Известное визуальное воображение режиссера, воплощенное в исключительной работе оператора и художника-постановщика, радует глаз. Смелое использование цвета, особенно перенасыщенных красных и зеленых, выжигающих тени, захватывает дух. Тем временем уши массирует мощная оркестровая партитура», — Дэви Руни, The Hollywood Reporter.

«Качество производства просто невероятное, благодаря великолепному дизайну постановки и персонажей. Фильм можно было бы сократить, но песочница дель Торо настолько непревзойденная, возвращение к большому голливудскому кино настолько яркое, что его, пожалуй, трудно остановить. Как только режиссер такого масштаба, как дель Торо, раскрывается в лаборатории, зачем обрывать фильм?», — Пит Хаммонд, Deadline.

«Сценарий полон преувеличенных, театральных моментов, которые существуют только потому, что кто-то подумал, что они будут хорошо смотреться на экране», — Джордан Руми из Word of Real.

«Несмотря на то, что «Франкенштейн» является наслаждением для глаз и полон актерского мастерства, он движется в величественном темпе, который может раздражать», — Джейн Кроутер, Games Radar.

«Как бы замечательно это ни было, весь фильм выглядит так, будто мы смотрим на него сквозь глазок. Удивительно, но широкоугольные объективы Дэна Лаустсена делают «Франкенштейна» меньше, тогда как целью, вероятно, было вместить больше изображения в каждый кадр», — Питер Дебрюге, Variety.

«Какими бы ни были его недостатки, режиссер наполнил «Франкенштейна», казалось бы, всем, что он любит, и это отражает его одержимости. Это похоже на работу настоящего сумасшедшего», — Билли Эбири, Vulture.

«Франкенштейн» дель Торо будет транслироваться в кинотеатрах с 17 октября, а уже 7 ноября «переедет» на Netflix. Это уже привычная тактика для стриминга, который дает ограниченный прокат фильмам, что имеют потенциал к кинонаградам.

«Франкенштейн» — не первое сотрудничество режиссера с Netflix: в 2022 году они совместно выпустили «Пиноккио», который получил «Оскар» как лучший анимационный фильм, а также антологию ужасов «Кабинет курьезов Гильермо дель Торо».