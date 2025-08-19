Новости Кино 19.08.2025 comment views icon

Netflix раскрыл дату выхода "Франкенштейна" Гильермо дель Торо — сначала в кинотеатрах

Netflix раскрыл дату выхода "Франкенштейна" Гильермо дель Торо — сначала в кинотеатрах

Новое готическое фэнтези Гильермо дель Торо, посвященное истории Франкенштейна и его монстра, наконец получило дату релиза. Ждать не долго, но самым нетерпеливым зрителям придется сначала посетить кинотеатры, а не наслаждаться премьерой на стриминге.

Кинотеатральная премьера «Франкенштейна» назначена на 17 октября, тогда как на Netflix новинка появится 7 ноября. Это привычная тактика для стриминга, который дает ограниченный прокат фильмам, которые имеют потенциал к кинонаградам. Известно, что лента получила рейтинг R и длится 2 часа 29 минут.

Фильм «Франкенштейн» — это новая экранизация классического романа Мэри Шелли 1818 года, которая представляет Оскара Айзека, как Виктора Франкенштейна и Джейкоба Элорди в роли его ужасного творения. Гильермо дель Торо написал сценарий и срежиссировал фильм, который ранее называл мечтой всей своей жизни.

«Я впервые прочитал «Франкенштейна» Мэри Шелли еще ребенком и увидел Бориса Карлоффа в том, что стало для меня почти религиозным состоянием. Монстры стали моей личной системой убеждений», — рассказывал дель Торо во время дискуссии на мероприятии Netflix Tudum. «В моих фильмах есть следы Франкенштейна… Исследование отношений между человечеством и монстрами, создателем и творением, отцом и сыном снова и снова поглощало мои истории. Я хотел снять этот фильм еще до того, как у меня появилась камера, и я активно стремлюсь к этому уже 25 лет».

Наряду с объявлением даты релиза Netflix представил два новых постера с Айзеком и Элорди: Франкенштейн стоит перед большим окном, а его монстр блуждает в снегу.

Netflix розкрив дату виходу "Франкенштейна" Гільєрмо дель Торо — спочатку в кінотеатрахNetflix розкрив дату виходу "Франкенштейна" Гільєрмо дель Торо — спочатку в кінотеатрах

Среди остального актерского состава: Миа Гот, как невеста Франкенштейна Элизабет; Кристоф Вальц, который взял на себя роль доктора Преториуса; а также Чарльз Дэнс, Берн Горман, Дэвид Брэдли и Ральф Айнесон (Галактус в «Фантастической четверке»).

«Франкенштейн» далеко не первое сотрудничество дель Торо с Netflix. В 2022 году они совместно выпустили «Пиноккио», который получил «Оскар» как лучший анимационный фильм, а также антологию ужасов «Кабинет курьезов Гильермо дель Торо».

