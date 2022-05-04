Похоже, Tesla все-таки построит второй завод в Китае — их общая мощность составит 1,5 млн машин в год

Похоже, Tesla уже определилась с местом постройки следующего завода и планирует еще один Giga Shanghai. По крайней мере, это следует из свежей публикации Reuters, получившей копию электронного письма, которое Tesla направила местным чиновникам.

Обращение от редакции: Нашим защитникам из 115-й бригады, которая сейчас воюет на востоке, нужен пикап. Реквизиты для перевода средств на карту monobank – Полянская Карине Сергеевна, номер карты 5375414101372265. Просим вас принять участие в сборе средств.

Слава Украине!

Письмо подтверждает, что власти Шанхая помогли Tesla перевезти более 6 000 работников и провести необходимые дезинфекционные работы, чтобы возобновить работу завода Giga Shanghai в прошлом месяце на фоне жесткого карантина через COVID-19 в городе. В письме, датированном 1 мая и адресованном местным органам власти в районе Lingang Special Area, освещается, как город помогал Tesla и отдельно подчеркивается важность американского автопроизводителя для Шанхая, поскольку город пытается возобновить бизнес, сдерживая распространение COVID-19.

Tesla снова открыла свой завод в Шанхае 19 апреля после 22-дневной остановки, и китайские государственные СМИ широко освещали это событие. В письме Tesla поблагодарила чиновников Lingang за их поддержку и описала, как компания, управляемая Lingang Group, организовала автобусы для транспортировки 6000 работников Tesla и ее поставщиков на фабрику, а также провела дезинфекционные работы, необходимые для запуска производства «замкнутого цикла».

Что важнее, в письме упоминаются планы Tesla по дальнейшему расширению своего завода в Шанхае, что в свою очередь подтверждает предыдущие февральские сообщения Reuters . Новый завод будет построен на земельном участке в том же районе рядом с Giga Shanghai, что позволит увеличить годовую мощность дополнительно на 450 000 автомобилей, включая Model 3 и Model Y и станет крупнейшим в мире центром экспорта транспортных средств, говорится в письме.

Ранее Tesla сообщала, что за 2021 год завод в Шанхае поставил 484 100 автомобилей. Ожидается, что по итогам 2022 года Giga Shanghai выпустит около 800 тыс. автомобилей.

Как уточняет Troy Teslike, общая мощность составит 1,5 млн машин в год после запуска второй Giga Shanghai — скорее всего, это произойдет в конце 2023 года.

Tesla производит автомобили Model 3 и Model Y в Шанхае, удовлетворяя спрос на внутреннем китайском рынке, а также экспортирует долю в Германию и Японию. 22-дневный простой фабрики Tesla в Шанхае из-за карантинных ограничений в связи с распространением COVID-19 оказался самым длинным с момента начала производства в конце 2019 года и повлек за собой сокращение производства на более 50 000 автомобилей, согласно оценке Reuters, основанной на планах производства Tesla.

Сильная поддержка со стороны властей Шанхая также появилась после того, как в прошлом году Tesla пережила сложный период — тогда американский автопроизводитель попал под внимание регуляторов из-за проблем безопасности данных и качества продукции.