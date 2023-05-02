Покупку авто переведут в цифровой формат в «Дію уже в сентябре – глава МВД Клименко

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко рассказал о нововведениях, которые в ближайшее время ожидают покупателей автомобилей. МВД планирует упростить соответствующие процессы и по возможности перевести их в цифровую форму для проведения действий онлайн.

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По словам Игоря Клименко, уже в июне этого года украинцы смогут регистрировать купленный автомобиль непосредственно в салоне.

«Человек приходит в автосалон, покупает автомобиль и получает там техпаспорт и номерной знак. То есть, в сервисный центр гражданину не нужно будет приезжать», – отметил министр.

В августе появится возможность приобрести номера онлайн. Также, по словам Игоря Клименко, будут отменены транзитные номера, которых выдавалось в год примерно полтора миллиона.

«В августе планируем ввести онлайн-покупку номерных знаков. Каждый гражданин сможет проверить, какие знаки есть, забронировать онлайн на 10 суток и приобрести в удобное время», — рассказал глава МВД.

Самое интересное нам обещают в сентябре. С этого месяца весь процесс купли-продажи автомобиля будет переведен в цифровой формат в «Дію».

«Уже в сентябре с Минцифрой планируем весь процесс купли-продажи автомобилей перевести в цифровой вариант – в «Дію». Нужны только продавец-покупатель и два смартфона у них. Устраняем обязательную техническую экспертизу – людям не нужно стоять в очередях, давать возможные взятки – техническая экспертиза останется только при первой регистрации автомобиля и при желании покупателя автомобиля, который захочет проверить техническое состояние авто», — рассказал министр.

Напомним, это не первое обещание властей перевести регистрацию авто в «Дію». Приблизительно год назад премьер-министр Денис Шмигаль говорил об облегченной растаможке автомобилей. В конце января 2023 года в Минцифре рассказали, что работы над соответствующей нормативной базой продолжаются, а также показали калькулятор для расчета стоимости таможенных платежей. Но уже в феврале ВРУ провалила законопроекты №7466 и 7468, которые сделали бы возможной растаможку авто в «Діє».

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Источник: zn