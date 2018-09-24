Пользователи iPhone Xs и Xs Max жалуются на плохой приём в мобильных и Wi-Fi сетях

Некоторые владельцы новых смартфонов Apple iPhone Xs и iPhone Xs Max сообщают об ухудшившемся качестве мобильной связи и сниженной скорости передачи данных в сетях Wi-Fi по сравнению со своими предыдущими моделями iPhone. Судя по сообщениям в форумах поддержки Apple, MacRumors и Reddit, проблема широко распространена по всем США и не ограничена каким-либо одним оператором сотовой связи.

Это очень странная проблема, учитывая, что работа модулей связи улучшена в iPhone Xs и iPhone Xs Max. Во время презентации новинок представители Apple заявляли о поддержке LTE гигабитного класса. Кроме того, тесты SpeedSmart подтверждают, что скорость передачи данных в сетях Wi-Fi и LTE у моделей iPhone Xs и iPhone Xs Max заметно выше, чем у iPhone X. Вместе с тем, во время разборки смартфонов специалисты iFixit даже обнаружили дополнительную антенную линию в нижней части аппарата, что должно было бы улучшить приём сигнала.

Пока что Apple никак не комментирует эту ситуацию, а пользователи выдвигают различные предположения о причинах столь широко распространённой проблемы – от банальной перегрузки сетей до аппаратных проблем.

Источник: The Verge