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Пользователи обрушили рейтинг «Колец власти» до 3,3 из 10 на Metacritic и 45% на Rotten Tomatoes – расизм, сексизм и предубеждение

Пользователи обрушили рейтинг «Колец власти» до 3,3 из 10 на Metacritic и 45% на Rotten Tomatoes – расизм, сексизм и предубеждение

На Amazon Prime состоялась премьера сериала «Властелин колец: Кольца власти», и первые два эпизода дают отличное представление о сюжете и масштабе этой истории. Ранее большинство критиков сошлись во мнении, что это роскошное и элегантное шоу, которое в целом соответствует оригинальным историям Толкина.

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Властелин колец Кольца власти

Мнения могут быть разные, но для некоторых любые положительные аспекты «Колец власти» перевешиваются наличием множества женских персонажей и более разнообразным актерским составом, чем можно было ожидать от истории, происходящей в Средиземье.

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На Metacritic сериал набрал 3,3 балла из 10, на Rotten Tomatoes у него 45% пользовательского рейтинга, а на IMDb он относительно более здравые 7 баллов, хотя 21,6% из 6000 пользователей поставили ему одну звезду. Вооружимся спокойствием, скептицизмом и посмотрим, что ставят сериалу в вину.

Некоторые рецензии отвергают созданный образ Галадриэль как «Карен» и «Мэри Сью», не соглашаясь с тем, что ее изображают опытным воином, готовым бросить вызов своему королю. Другие утверждают, что шоу утомляет «сверхдлинными отрезками времени для меньшинств».

Многие думают, что более разнообразный актерский состав сводит на нет дань Толкина «утерянным мифам и легендам Британских островов». Кто-то считает, что мужчины во власти показаны не очень умными (при этом в жизни политиков-мужчин не ругает за это же только ленивый).

Властелин колец Колец власти

Из обсуждений, предшествующих выходу серий, можно сделать вывод, что значительная часть рецензентов сформировали свое мнение о «Кольцах власти» задолго до сегодняшней премьеры, и любое шоу ничего не сможет с этим поделать. Также очевидно, что люди, уверовавшие в собственное предварительное мнение, портят удовольствие от просмотра прежде всего самим себе.

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Источник: We Got This Covered


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