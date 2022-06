Авторы сериала «Властелин колец: Кольца власти» показали первые кадры с орками

Орды орков играли ключевую роль во всей франшизе «Властелин колец». Однако создатели сериала The Lord of the Rings: The Rings of Power / «Властелин колец: Кольца власти» намерены показать этих существ больше, чем когда-либо прежде. Ресурс IGN подготовил эксклюзивный материал и показал несколько вариаций орков, которые мы увидим на протяжении всего сериала.

Действие сериала «Властелин колец: Кольца власти» будет происходить во Второй Эпохе. Это более ранний период по сравнению с тем, что демонстрировался в предыдущих фильмах. Так что орки в сериале будут отличаться от тех, что мы видели ранее. Отличия проявятся во внешнем виде и поведении существ. В сериале они ещё не организованы в армии, они немного более разбросаны и рыщут по территории.

Орки в сериале ещё не прошли множество сражений. Потому у них меньше шрамов, они менее мускулистые, у них более светлая кожа. Также в сериале зрителей ожидает встреча с орками женского пола и одним «особенным орком, очень, очень высоким и сильным».

Вместе с тем команда сериала «Властелин колец: Кольца власти» не спешит раскрывать все секреты. Например, авторы не дали чёткого ответа на вопрос, можно ли будет увидеть создание орков. Хотя их создание приходится на Первую Эпоху, а не Вторую.

