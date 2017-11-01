Пользователи Samsung Galaxy Note8 жалуются на зависания смартфонов

Оказывается, проблемы есть не только у новых смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL. Как пишет источник, на официальном форуме техподдержки Samsung появляется все больше сообщений от владельцев смартфонов Galaxy Note8, которые жалуются на зависания при самых обычных сценариях использования.

Пользователи, столкнувшиеся с этой неприятностью, пишут, что зависания могут наблюдаться при самых разных сценариях использования устройства: во время обычных звонков, при использовании Bluetooth-соединения для прослушивания музыки в автомобиле, во время просмотра интернет-страниц, а также использовании различных приложений. При этом отмечается, что, по наблюдениям пользователей, чаще всего зависания происходят при обращении к телефонным контактам, как напрямую через фирменные приложения «Контакты» и «Сообщения», так и при выборе контакта из списка вызовов.

Пока единственное, что помогает в таких случаях — это принудительная перезагрузка устройства. Но, похоже, через некоторое время все снова повторяется.

Судя по всему, проблема не ограничена каким-то конкретным регионом, поскольку жалобы поступают со всех частей мира.

Очевидно, что проблема скорее программная, нежели аппаратная. И все же, для подтверждения этой версии стоит дождаться официального заявления Samsung.

Источник: gsmarena и samsung