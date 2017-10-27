Google программно решит все проблемы Pixel 2 и Pixel 2 XL, а также увеличит гарантию на смартфоны до двух лет

Как известно, сразу после запуска у новых смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL обнаружилось немало проблем. И вот сейчас Google разом ответила на все жалобы пользователей.

Напомним, сперва пользователи жаловались на плохую калибровку экрана старшей модели Pixel 2 XL – тусклые цвета, голубоватый оттенок при отклонении даже на небольшие углы и т.д. Затем выяснилось, что экран Pixel 2 XL может «выгореть» после нескольких дней использования устройства. Также пользователи жаловались на неприятные звуки – динамики обоих иногда издавали щелчки и тонкий писк.

В заявлении, размещенном на сайте техподдержки Google Pixel, вице-президент Google по глобальному управлению продуктами Марио Куэйроз, прошелся по каждому из проблемных сторон устройств.

Во-первых, Google уверена в качестве своей продукции, поэтому срок гарантии на новые смартфоны Pixel 2 и Pixel 2 XL продлят до двух лет. Вероятно, это должно успокоить встревоженных покупателей.

Во-вторых, Google, ссылаясь на данные расследования, утверждает, что по долговечности дисплей Pixel 2 XL полностью соответствует аналогам, установленным в других смартфонах премиального уровня.

«Наше расследование вселило нам дополнительную уверенность, что дисплеи хороши ровно настолько, насколько мы ожидали», – говорится в более развернутом заявлении, посвященном сообщениям о проблемах с экраном Pixel 2 XL.

Но несмотря на это, Google все же предпримет некоторые превентивные меры для исключения самой возможности «выгорания» элементов на экране Pixel XL 2. В числе прочего она уменьшит максимальную яркость экрана и добавит режим скрытия навигационной панели. Дополнительно Google выпустит обновление, которое добавит новый цветовой профиль экрана с более насыщенными цветами.

И наконец, в-третьих, подтвержден выпуск еще одного обновления, которое решит проблему со странными звуками, доносящимися из разговорного динамика устройств. В качестве временного решения можно отключить модуль NFC в настройках смартфонов.

Таким образом, подводя итоги, все проблемы с новыми смартфонами Pixel 2, о которых известно на данный момент, Google собирается устранить программно, выпустив соответствующие обновления прошивки. Неясно только, почему эти проблемы не нашли и не решили еще на этапе «тщательной процедуры тестирования» устройств, о которой ранее неоднократно говорила Google.

Источник: Google (1 и 2)