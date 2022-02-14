Помните новость, что ракета Falcon 9 вот-вот врежется в Луну? Оказалось, что SpaceX здесь ни при чем (спойлер: это китайская ракета)

Ракета, которая должна упасть на спутник Земли 4 марта, вовсе не вторая ступень SpaceX Falcon 9, а верхняя ступень китайской Long March 3C (известна также как Changzheng 3C, CZ-3C, LM-3CВ и «Чанчжэн 3C»), использовавшейся для запуска лунной станции «Чанъэ-5Т1» в 2014 году.

В январе автор астрономического программного обеспечения Билл Грей сообщил, что он и группа астрономов-любителей проследили за траекторией космического объекта WE0913A, который, по их мнению, является второй ступенью ракеты Falcon 9, запустившей зонд NASA Deep Space Climate Observatory (DSCOVR) в 2015 году. На основе этих наблюдений Грей заявил, что ракета врежется в Луну в районе кратера Герцшпрунг 4 марта.

В социальных сетях начали задаваться вопросом, не сместит ли это спутник с орбиты, а также призывали наказать компанию Илона Маска SpaceX за ненадлежащую утилизацию ракеты и даже требовали, чтобы SpaceX убрала грядущий беспорядок на Луне.

Однако Джон Джорджини из Лаборатории реактивного движения NASA связался с Греем и сообщил, что траектория ступени Falcon 9 не совпадает с траекторией космического корабля DSCOVR. Хотя ракета и DSCOVR находились на разных орбитах, они должны были находиться в одной и той же части неба. Но 13 февраля 2015 года Falcon 9 прошла близко к Луне, а зонд остался далеко.

В итоге Грей пересмотрел свои данные, проанализировав более ранние миссии. Как оказалось, наиболее подходящий кандидат — остатки ракеты, запустившей китайскую лунную станцию «Чанъэ-5Т1» 23 октября 2014 года. Грей проследил обратную траекторию ракеты, и она привела его в район стартовой площадки в Китае. Также орбитальные элементы китайской ракеты совпали с орбитальными элементами любительского радиокубсата, который отправился в космос вместе с «Чанъэ-5Т1».