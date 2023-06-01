Пополнение в «паучей вселенной»: продюсеры намекнули на полнометражный фильм о Майлзе Моралесе и анимационную версию «Спайдервумен»

Во время премьеры продолжения мультфильма 2018 года «Человек-паук: Через вселенные‎» продюсеры сообщили, что в разработке (кроме собственно третьей части мультфильма) находятся еще несколько проектов – анимационный фильм о «Спайдервумен‎» и полнометражная версия о Майлзе Моралесе с реальными актерами.

Курс ПРОДЖЕКТ-МЕНЕДЖМЕНТ В IT Навчіться керувати проектами в галузі IT та ефективно використовувати Agile-методології для досягнення максимальних результатів. Більше про курс

Слухи об анимационной истории с «женщиной-пауком» в главной роли ходили с момента, когда Оливия Уайлд подписала контракт на съемку женского проекта Marvel. Однако сейчас мультфильм выглядит более реальным, поскольку продюсер Ави Арад сказал Variety, что он выйдет «быстрее, чем все ожидают».

Женщина-паук – это альтер-эго разных персонажей во вселенной «Человека-паука», включая Гвен Стейси, Мэри Джейн Уотсон и Джессику Дрю. Стейси и Дрю появляются в фильмах «Человек-паук: Через вселенные», озвученные Хейли Стайнфелд и Иссой Рэй соответственно.

Непонятно, повторит ли Стайнфелд свою роль в анимационной версии «Спайдервумен», но, похоже, она с радостью примет такое предложение, если она будет:

«Это как работа моей мечты, записывайте меня снова и снова. Мне должно быть комфортно!».

Продюсер Эми Паскаль добавила, что работу над четвертым фильмом «Человек-паук» с Томом Холландом и Зендеей пришлось приостановить из-за страйков сценаристов.

«Человек-паук: Через вселенные‎», который сегодня стартовал в украинском прокате, является продолжением анимационного фильма, вышедшего в 2018 году. В нем десятки Людей-пауков высвобождаются, когда Майлз Моралес (озвученный Шамиком Муром) попадает в «Паучие миры» – мультивселенную, объединяющую всех героев между собой.