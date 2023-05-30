После запуска китайского корабля Shenzhou 16 на орбите Земли оказались одновременно 17 человек – новый абсолютный рекорд

30 мая Китай отправил троих астронавтов на свою уже полностью готовую космическую станцию Tiangong, сообщает Reuters со ссылкой на государственные китайские СМИ.

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Космический корабль Shenzhou 16 был запущен ракетой Long March-2F из центра Цзюцюань в пустыне Гоби на северо-западе Китая во вторник в 01:31. Это уже пятая пилотируемая миссия Китая на космическую станцию с 2021 года, а ее астронавты заменят на Tiangong экипаж Shenzhou 15.

Китайская космическая станция, которая сейчас состоит из трех модулей, была достроена в конце 2022 года – после того, как в апреле 2021 года было установлено основное жилое помещение. В настоящее время она имеет Т-образную форму, однако со временем образует структуру в форме креста, поскольку Китай планирует расширить свой космический форпост и пристыковать еще один модуль.

Миссией Shenzhou-16 руководит 56-летний Цзин Хайпе – старший пилот космического корабля первой китайской миссии с астронавтами-стажерами в составе, стартовавшей в конце 1990-х годов. В целом, он уже трижды бывал в космосе, и дважды брал на себя роль командира миссии.

Компанию Хайпе составили два астронавта-новичка, которые еще никогда не бывали в космосе: 36-летний инженер космического полета Чжу Янчжу и 36-летний профессор Университета Бейхан Гуи Хайчао (который к тому же стал первым цивильным китайцем, который совершил полет в космос).

Астронавты Shenzhou 16 будут наблюдать за космической станцией и осуществлять ее обслуживание, а также проводить «крупномасштабные научные исследования» и проводить виртуальные лекции для китайских студентов. Команда Хайпе выйдет в открытый космос, чтобы обслужить электрическую двигательную систему лаборатории, установить камеру и провести эксперимент с радиационным биологическим воздействием.

После запуска китайской миссии, учитывая два экипажа Shenzhou 15 и 16 (6 человек) и экипажи «Союз МС-22», SpaceX Crew-6 и Axiom Mission 2 (11 человек) с МКС – на орбите оказалось одновременно 17 человек, что является новым абсолютным рекордом (предыдущий рекорд – 14 человек).

Ожидается, что в этом году Пекин запустит еще одну миссию с экипажем на свой орбитальный форпост, а также космический телескоп Xuntian размером с большой автобус (его поле зрения в 350 раз шире, чем у телескопа Хаббла), который будет периодически пристыковываться к космической станции Tiangong для обслуживания.