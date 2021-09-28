



Китай является крупнейшим в мире потребителем электроэнергии, а также крупнейшим источником выбросов углекислого газа. В попытках ограничить скачки цен на энергоносители и сократить вредные выбросы, китайское правительство временно отключает подачу электроэнергии к нескольким крупным производственным центрам. Китай также намерен в будущем временно приостанавливать промышленное электроснабжение на плановой основе.

Отмечается, что с целью контролировать выбросы CO2, правительство Китая потребовало, чтобы провинции Цзянсу, Чжэцзян и Гуандун (где расположено много производителей из сферы высоких технологий) сократили общее потребление энергии. Поскольку невозможно быстро внедрить новые энергосберегающие технологии или установить новое энергоэффективное оборудование, местные органы власти в нескольких провинциях планируют отключать энергоснабжение для промышленных потребителей и торговых центров на несколько дней каждый месяц. Попутно это позволит временно уменьшить потребление угля, нефти и природного газа, что может снизить их цены. Но в то же время, такие действия неизбежно повлияют на глобальную цепочку поставок электроники, а также на такие компании, как Apple, Intel, NVIDIA, Qualcomm и Tesla. При этом одни компании пострадают сильнее, чем другие.

Многочисленные тайваньские контрактные производители, работающие по заказам таких компаний, как Intel, NVIDIA и Qualcomm, имеют производственные мощности в Китае. Недавно эти компании получили уведомления от местных властей, приказывающие им остановить производство на своих предприятиях в Цзянсу на несколько дней в конце сентября – с 26 по 30 сентября. Учитывая тот факт, что компании-партнёры получают пластины от клиентов и не могут их быстро перемещать, остановка предприятия означает либо задержку отгрузки, либо введение ночных смен после возобновления подачи электроэнергии.

Но эти ограничения распространяются не на всех промышленных потребителей. Они не будут применяться к производителям с непрерывным производственным циклом, который нельзя остановить, включая производителей полупроводников. Таким образом, фабрики TSMC и UMC продолжат работу. Кроме того, по данным осведомлённых источников, компании, платящие больше налогов, или мелкие фирмы, работающие в сегментах передовых, специализированных и новейших технологий, не пострадают от перебоев в подаче электроэнергии.

Так, компания Foxconn (крупнейший в мире поставщик услуг по сборке электроники), с понедельника закрыла свои производственные мощности в Лунхуа, Гуаньлань, Тайюань и Чжэнчжоу. При этом Foxconn является крупнейшим производственным партнёром Apple, выпускающим iPhone, iPad, MacBook и множество других продуктов. В то же время ещё один крупный сборщик iPhone – компания Pegatron – сообщила в воскресенье вечером, что его производственные мощности работают в обычном режиме. Между тем, у компании есть дизельные генераторы, и если власти прикажут прекратить поставки электроэнергии, она сможет их использовать для поддержки производственного процесса. Хотя в последние годы многие китайские производители отказались от использования дизельных генераторов.

Предполагается, что компании вынуждены будут адаптироваться к новым правилам подачи электроэнергии в Китае, и могут переносить производство в регионы, не страдающие от таких отключений энергоснабжения. К тому же, производственные партнёры также могут корректировать свои производственные процессы, например, внедрять дополнительные ночные смены или использовать локальные дизельные генераторы, чтобы сгладить негативный эффект от простоя. Это, в свою очередь, вряд ли позволит снизить выбросы CO2.

Источник: tomshardware