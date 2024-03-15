Новости Новости 15.03.2024 в 18:05 comment views icon

Потому что ИИ заменяет людей. В США представили законопроект о 4-дневной рабочей неделе

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Ігор Шелудченко

Автор новин

Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс представил на рассмотрение законопроект, который предусматривает переход на 4-дневную рабочую неделю с сохранением текущих зарплат.

Толчком к такому стало массовое распространение технологий искусственного интеллекта,

Законопроект устанавливает новые уровни минимальных зарплат за сверхурочную работу: это гарантирует, что компании должным образом будут соблюдать трудовые права.

Таким образом работодателям запрещается платить работникам меньше, чем они получают сейчас. И это несмотря на уменьшение времени на работу.

«Сегодня американские рабочие более чем на 400% производительнее, чем в 1940-х годах. И все же миллионы американцев работают больше и за меньшую зарплату. Это должно измениться. Финансовые выгоды от больших достижений искусственного интеллекта, автоматизации и новых технологий должны принести пользу рабочему классу, а не только руководителям компаний и богатым акционерам на Уолл-стрит», — отмечает сенатор в сообщении, опубликованном на его сайте.

Законопроект поддержали сенатор Лафонза Батлер и конгрессмен Марк Таканов от Палаты представителей.

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Также инициативу поддержали большинство крупных профсоюзов Америки, включая AFL-CIO.

Интересно, что большинство рабочих, согласно результатам опросов, даже готовы согласиться на уменьшение зарплаты ради возможности работать 4 дня в неделю вместо 5.

Такую идею поддерживают две трети работников в Великобритании.

В прошлом году Великобритания запустила крупнейший в мире эксперимент по работе 4 дня в неделю. В нем приняли участие более 60 компаний и почти 3000 сотрудников. Большинство предприятий сохранили или повысили свою производительность. Исследование также показало, что процент увольнений среди сотрудников резко упал.

Большинство компаний, принявших участие в эксперименте, решили и в дальнейшем работать по этой схеме.

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Генеральный директор JPMorgan Джейми Даймон прогнозирует даже меньше, чем четыре дня в неделю — он сказал, что следующее поколение сотрудников благодаря ИИ будет работать всего 3,5 дня в неделю.

Профессор Лондонской школы экономики Кристофер Писсаридес, который специализируется на автоматизации труда, уверен, что инструменты ИИ могут помочь работникам достичь той же производительности за 4 дня вместо пяти.

«Мы могли бы улучшить наше благосостояние в целом и больше отдыхать. Мы могли бы легко перейти к четырехдневной неделе», — сказал он на конференции в Глазго.

Однако, несмотря на консенсус, менее 1% вакансий сейчас предлагают четырехдневную неделю.

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