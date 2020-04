«Поводов для беспокойства нет». Valve прокомментировала недавнюю утечку исходного кода CS:GO

Официальная реакция на утечку исходного кода многопользовательский шутер Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) не заставила себя долго ждать — разработчики заверили, что инцидент не несет никаких негативных последствий для игроков.

22 апреля на страницах имиджборда 4chan опубликовали ссылку на архивы с исходным кодом CS:GO и Team Fortress 2. В открытым доступе оказались исходники старых релизов: в случае CS:GO — тот, что готовился к выходу операции «Гидра» (май 2017 года), а в случае Team Fortress 2 код, использующийся на момент выхода обновления «Пламенные джунгли» (октябрь 2017 года). Изначально в утечке обвинили инсайдера и блогера Тайлера Маквикера. Тот накануне анонсировал публикацию материала о развитии Team Fortress 2, а в сети нашлась предполагаемая переписка Маквикера с сотрудником Valve, отправившим исходные коды обеих игр. В итоге блогер заявил, что сам он не при чем, но знает, кто ответствен за утечку, пообещав передать всю информацию Valve.

Сразу после утечки пользователи, предварительно изучившие код, заявили, что это сильно устаревшие данные и никакой ценности они не представляют. Но у многих остались опасения касательно возможных негативных последствий — роста читеров и потенциальных проблем безопасности. И вот сейчас Valve окончательно развеяла эти опасения. В серии сообщений в Twitter на странице проекта CS:GO разработчики подтвердили, что в утечке фигурирует ограниченный код, который рассылался партнерам в конце 2017 года и изначально был слит в 2018-м.

Одновременно разработчики CS:GO заверили, что нет никаких причин избегать актуальных сборок, порекомендовав для полной безопасности и наилучшего опыта играть только на официальных серверах.

We will continue to investigate the situation and will update news outlets and players if we find anything to prove otherwise. In the meantime, if anyone has more information about the leak, the Valve security page (next tweet) describes how best to report that information.

— CS:GO (@CSGO) April 22, 2020