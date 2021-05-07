Повторный беспилотный полет Boeing Starliner (OFT-2) к МКС назначен на 30 июля





Boeing и NASA определились с новой датой повторного полета корабля CST-100 Starliner к МКС — 30 июля 2021 года. Речь о демонстрационной миссии Orbital Flight Test- 2 (OFT-2) без людей.

Американский корабль Boeing CST-100 Starliner впервые совершил тестовый полет еще 20 декабря 2019 года, но достичь всех поставленных целей не удалось. Из-за сбоя в системе отсчета полетного времени на начальном этапе миссии полет к МКС пришлось отменить (после корректировки орбиты корабля топлива для полета к МКС было недостаточно), а корабль вернули на Землю. И хотя первый испытательный полет корабля признали успешным, концерн решил повторить беспилотный полет перед первым полетом с экипажем на борту.

Стоит упомянуть, что изначально Boeing рассчитывал провести повторный полет осенью 2020 года, но в итоге его отложили на первый квартал 2021 года. В начале 2021 года Boeing завершил сертификацию программного обеспечения и предварительно назначил его на 25 марта, но затем концерн отложил его на конец лета из-за зимнего шторма, который нарушил работу лаборатории программного обеспечения Boeing в Хьюстоне.

Если на этот раз все пройдет удачно, то за OFT-2 последует первая демонстрационная миссия с экипажем, после которой должна начаться рутинная эксплуатация. Starliner рассчитан на перевозку до семи членов экипажа и способен поддерживать их существование вне станции до 60 часов.