Повторный беспилотный полет Boeing Starliner (OFT-2) к МКС назначен на 30 июля
Boeing и NASA определились с новой датой повторного полета корабля CST-100 Starliner к МКС — 30 июля 2021 года. Речь о демонстрационной миссии Orbital Flight Test- 2 (OFT-2) без людей.
Американский корабль Boeing CST-100 Starliner впервые совершил тестовый полет еще 20 декабря 2019 года, но достичь всех поставленных целей не удалось. Из-за сбоя в системе отсчета полетного времени на начальном этапе миссии полет к МКС пришлось отменить (после корректировки орбиты корабля топлива для полета к МКС было недостаточно), а корабль вернули на Землю. И хотя первый испытательный полет корабля признали успешным, концерн решил повторить беспилотный полет перед первым полетом с экипажем на борту.
Стоит упомянуть, что изначально Boeing рассчитывал провести повторный полет осенью 2020 года, но в итоге его отложили на первый квартал 2021 года. В начале 2021 года Boeing завершил сертификацию программного обеспечения и предварительно назначил его на 25 марта, но затем концерн отложил его на конец лета из-за зимнего шторма, который нарушил работу лаборатории программного обеспечения Boeing в Хьюстоне.
Если на этот раз все пройдет удачно, то за OFT-2 последует первая демонстрационная миссия с экипажем, после которой должна начаться рутинная эксплуатация. Starliner рассчитан на перевозку до семи членов экипажа и способен поддерживать их существование вне станции до 60 часов.
- Boeing CST-100 Starliner — второй аппарат разработанный в рамках программы NASA Commercial Crew Program по развитию частных пилотируемых космических кораблей. Корабли Space Shuttle прекратили полеты в 2011 году в связи с катастрофой шаттла «Колумбия», после чего российские «Союзы» стали единственными способом доставки экипажей МКС. Чтобы вновь обрести самодостаточность в этом вопросе и была запущена программа Commercial Crew Program. Заявки на участие в конкурсе подали 36 компаний-претендентов, но до финального этапа дошли SpaceX и Boeing со своими кораблями Crew Dragon и CST-100 Starliner.
- SpaceX в прошлом году сертифицировала Crew Dragon для доставки экипажей на МКС и начала возить астронавтов на регулярной основе — 24 апреля на МКС прибыл корабль следующей миссии Crew-2, а 2 мая SpaceX успешно вернула с МКС на Землю астронавтов первой регулярной миссии Crew-1. В будущем SpaceX планирует использовать Crew Dragon не только для доставки экипажей на МКС, но и для регулярных туристических полетов в космос. К настоящему моменту SpaceX анонсировала уже три таких миссии (1,2, 3), включая Inspiration4 (запланирована уже на конец 2021 года), в рамках которой в космос впервые отправятся люди без какой-либо подготовки. К слову, для Inspiration4 будет повторно использоваться Crew Dragon (С207 Resilience) миссии Crew-1 — с него снимут стыковочный узел и установят стеклянный купол.
- Кроме «Союз», CST-100 Starliner и Crew Dragon существует еще два пилотируемых космических корабля — китайский «Шэньчжоу» и американский Orion. Последний пока совершил только один беспилотный космический полет, а его первая пилотируемая миссия по-прежнему запланирована на 2022 год. В марте NASA и Boeing успешно провели стендовые огневые испытания центрального блока для сверхтяжелой ракеты SLS, а в конце апреля центральный блок отправили на барже в Космический центр имени Джона Кеннеди во Флориде для окончательной сборки.
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