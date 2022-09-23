Появились данные о ценах на Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro в США — от $599 до $1099

Хотя Google официально анонсировала смартфоны Pixel 7 и Pixel 7 Pro ещё на майской конференции I/O, полноценная презентация этих устройств состоится лишь через несколько недель. Но ещё до этого события в сеть утекла информация о цене грядущих смартфонов.

Согласно имеющейся информации, цена Pixel 7 и Pixel 7 Pro составит от $599 и $899 соответственно – как и для устройств предыдущего поколения. В обоих случаях речь идёт о базовых конфигурациях с хранилищем ёмкостью 128 ГБ. Предполагается, что цены на отдельные версии будут выглядеть следующим образом:

Pixel 7 8/128 ГБ — $599;

Pixel 7 8/256 ГБ — $699;

Pixel 7 Pro 12/128 ГБ — $899;

Pixel 7 Pro 12/256 ГБ — $999;

Pixel 7 Pro 12/512 ГБ — $1099.

В целом, заявленные цены выглядят ниже, чем у конкурирующих устройств. Так, базовая версия Samsung Galaxy S22 стартует в американской рознице с цены $799,99, а новый Apple iPhone 14 стоит от $799.

Что интересно, осведомлённые источники говорят, что в США смартфоны Google Pixel 7 и Pixel 7 Pro могут поступить в предварительную продажу вместе с купоном на $100 или ваучером на $200 (в случае старшей модели). Пока не уточняется, будут ли для этих акций какие-либо дополнительные условия.

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Источник: phonearena