Обновлено: Появилось официальное изображение «игрового» смартфона ASUS Zenfone Max Pro M2

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На прошлой неделе ASUS сообщила о предстоящей пресс-конференции в Индонезии, посвященной новому «игровому» смартфону Zenfone Max Pro M2. Мероприятие пройдет 11 декабря, но индонезийское подразделение ASUS уже поспешило выложить в Twitter официальное изображение грядущей новинки. Рендер демонстрирует Zenfone Max Pro M2 не полностью, но на нем видны ключевые особенности дизайна устройства.

Banyak yang hadir dengan label nama "Pro", namun apa beneran Pro? Bagaimana ketahanan baterainya? Layarnya kuat? Lalu kameranya kece? Dan bagaimana performa prosesornya? Tunggu kehadiranya 11.12.2018!#ZenFoneMaxProM2ID #FreedoM2Play #LebihMendingZenFone #NextGenerationGaming pic.twitter.com/46Kod919Xu — ASUS Indonesia (@ASUS_Indonesia) November 21, 2018

Итак, спереди мы видим точно такой же вырез экрана, как у модели ZenFone 5Z. Сзади же выглядывает вертикальная тройная камера, как и указывалось в более ранних сообщениях. В твите, к которому прикреплено изображение, говорится, что приставка Pro в названии используется неспроста и начинка (перечисляются экран, процессор, камера и батарея) у новинки будет соответствующей.

По предварительным данным, ZenFone Max Pro M2 получил 6-дюймовый экран разрешением Full HD+, SoC Qualcomm Snapdragon 660, 4-6 ГБ оперативной и 64-128 ГБ флэш-памяти, 13-мегапиксельную селфи-камеру и аккумулятор емкостью 5000 мА·ч.

Судя по иконкам заряда батареи и сигнала сети Wi-Fi, ZenFone Max Pro M2, как и его предшественник, ZenFone Max Pro M1 будет работать под управлением почти «чистой» ОС Android.

Увы, данных о цене ZenFone Max Pro M2 пока нет.

Обновлено: В сети опубликовали живые фото, демонстрирующие новинки целиком. Оказалось, что основная камера у ZenFone Max Pro M2 вовсе не тройная, а двойная.

Источник: Gizmochina