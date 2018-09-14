Появился трейлер игры Civilization VI для консоли Nintendo Switch

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Игра Civilization VI станет доступной на консоли Nintendo Switch лишь 16 ноября. А пока потенциальные игроки томятся в ожидании, разработчики решили подразнить их коротким трейлером.

Последняя итерация одной из наиболее любимых стратегических игр будет включать наборы сценариев с участием викингов, Польши, Австралии, Персии и Македонии. Игрок сможет сам выбирать, чем ему хочется заниматься – грабить (караваны) Европу или завоёвывать известный мир.

Также можно строить империю при поддержке союзников или уничтожать чужие цивилизации. Для этого предусмотрен многопользовательский режим, поддерживающий возможность совместной игры для четырёх человек. При этом можно играть в кооперативном или конкурентном режимах.

Источник: Engadget