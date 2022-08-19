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Ethereum вырос на 106% от июньского минимума перед обещанным в сентябре переходом блокчейна на Proof of Stake

Ethereum вырос на 106% от июньского минимума перед обещанным в сентябре переходом блокчейна на Proof of Stake

С момента максимального падения в середине июня рост Этериума значительно превзошел увеличение стоимости Биткоина – инвесторы ожидают серьезного обновления блокчейна этой криптовалюты.

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Согласно данным CoinDesk, 19 июня Биткоин достиг минимума в $17 601 и с тех пор вырос примерно на 31%.

 

Ethereum вырос на 106% от июньского минимума перед обещанным в сентябре переходом блокчейна на Proof of Stake

Эфир также достиг своего недавнего минимума 19 июня на уровне $880,93 и с тех пор вырос на 106%.

Ethereum вырос на 106% от июньского минимума перед обещанным в сентябре переходом блокчейна на Proof of Stake

Большая разница в темпе роста двух криптовалют сводится к одному важному фактору: серьезному обновлению блокчейна Этериума.

Долго откладываемое обновление Ethereum, называемое «слиянием», должно состояться 15 сентября. Блокчейн изменится с так называемой системы доказательства работы (Proof of Work) на модель, называемую доказательством доли владения (Proof of Stake). Этот шаг сделает сеть Этериума более быстрой и менее энергозатратной.

«Блокчейн, который позиционирует себя как энергоэффективный, всегда будет привлекать внимание масс, и именно поэтому Эфир «дует в свои паруса»перед слиянием, переходом к доказательству доли», – сказал Энтони Тренчев, соучредитель платформы для торговли криптовалютами Nexo.

Ethereum вырос на 106% от июньского минимума перед обещанным в сентябре переходом блокчейна на Proof of Stake

И Биткоин, и Этериум по-прежнему оцениваются более чем на 60% ниже своих рекордных максимумов, достигнутых в ноябре. Отрасль страдает от множества банкротств и проблем с ликвидностью, а также неудачных проектов, которые в совокупности привели к потере рынком $2 трлн с момента достижения ноябрьского пика.

Ряд аналитиков ожидают остановку роста Эфира на отметке около $2000, другие прочат ему дальнейший рост по причине отсутствия в августе заседаний Федерального комитета по открытым рынкам США. Любые задержки грядущего обновления блокчейна негативно отразятся на росте, однако даже в этом случае его темпы будут выше, чем у Биткоина.

Курс биткоина впервые с середины июня ненадолго поднялся свыше $25 тысяч, а Ethereum — свыше $2 тысяч

Источник: CNBC


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