Предохранители для NVIDIA RTX: геймер создал монструозный кабель, чтобы ничего не плавилось

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Пользователь Reddit malcanore18 уже имел проблемы с повреждением и ремонтом своей NVIDIA RTX 4090. Поэтому он решил создать что-то, что бы предотвращало расплавление разъемов и кабелей.

Это простая схема со съемными предохранителями на каждом проводе кабеля питания. Реализация довольно громоздкая, и лучше иметь закрытый корпус, чтобы этого не видеть. Однако это не идеальное решение, и автор это знает — выбивание одного предохранителя может привести к каскадному перегоранию других, но по крайней мере это защитит видеокарту. Комментаторы предлагают самовосстанавливающиеся предохранители. Также автор модификации рассказал все, что думает об объяснении инцидентов со стороны NVIDIA:

«Я не верю в эти аргументы о «ошибке пользователя» или «разъем не полностью подключен». Я думаю, это просто история, которую они придумали, чтобы попытаться спасти лицо. Я думаю, что 4090 просто потребляет больше тока, чем могут выдержать крошечные контакты в вилке. Эти крошечные контакты действуют как своего рода узкое место».

Другие «счастливые» владельцы создают еще более радикальные, но и более рискованные решения. Пользователь jlodvo просто припаял провода питания к печатной плате видеокарты. Хотя это устраняет плавление разъема, но не устраняет неравномерное распределение тока и возможность «сжечь» видеокарту. Как говорится, лучше не повторять этот трюк дома. Кроме того, существуют фабричные более безопасные кабели и устройства, сообщающие об аномальном токе и температуре.

В последнее время сообщений о выходе из строя видеокарт поубавилось. Серия NVIDIA RTX 50, кажется, менее подвержена расплавлению, но случаи все же случались. Также стало меньше сообщений и о процессоры AMD Ryzen 7 9800X3D, хотя вряд ли проблема исчезла.

Источник: VideoCardz

Раздел Технологии выходит при поддержке

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