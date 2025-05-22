Блоки питания Seasonic предотвратят расплавление NVIDIA RTX 50 — контроль тока и предупреждения

В мире мощного железа для ПК есть одна больная тема, о которой не говорят разве что ленивые — это перегрев и плавление коннекторов питания типа 12VHPWR и более новых 12V-2×6. С этой проблемой сталкивались владельцы мощных видеокарт, таких как NVIDIA RTX 5090, RTX 5080 или RTX 4090. И хотя производители постоянно совершенствуют кабели, эти проблемы не исчезают. На Computex 2025 компания Seasonic показала свой подход к решению этого болезненного вопроса — с новым поколением блоков питания серии Prime.

Оказывается, причиной перегрева является не только качество кабелей или «кривые руки» при подключении. Основная проблема — в нагрузке на линию питания, которая меняется в зависимости от поведения видеокарты. Это может вызвать скачки напряжения или силы тока, которые нагревают провода до критических температур. В результате — плавятся не только кабели, но и драгоценные видеокарты.

Seasonic заявляет, что нашла решение этой проблемы с помощью двухэтапной защиты. Компания интегрирует в новые блоки питания набор датчиков, микроконтроллер и прошивку, которые постоянно следят за напряжением и током. Но главное — новая система сможет вовремя обнаружить перегрев или превышение тока на разъеме 12V-2×6.

Первый уровень защиты — пользователь получает сигнал через внешнее устройство (его можно будет подключить к БП), который предупредит о потенциальной проблеме.

Второй уровень — аппаратный. В случае превышения температурного или токового порога блок питания самостоятельно отключит систему, чтобы предотвратить повреждение компонентов. Такое аварийное отключение может испортить игру, рендер или процесс копирования файлов, но все же лучше потерять несколько минут, чем несколько тысяч долларов. С другой стороны, если аномальное выключение одновременно повредит SSD или HDD с ценными данными, это, безусловно, нанесет больше вреда, чем пользы.

Стоит заметить, что это решение появится только в блоках питания следующего поколения. Разработку планируют завершить до конца этого года. Новые блоки питания Seasonic Prime с этой технологией поступят в продажу в первом квартале 2026 года. Ценник пока не объявлен, но можно ожидать, что новые функции и компоненты увеличат стоимость и без того не дешевых моделей Prime.

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Решение от Seasonic не устраняет источник проблемы, но значительно снижает риск повреждения дорогих компонентов из-за перегрева. Это очередной шаг к более безопасной и надежной работе современных ПК. Если эта технология действительно будет работать, как обещают, то она может стать новым стандартом в топовых блоках питания уже в следующем году.

Источник: tomshardware