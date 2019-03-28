Председатель совета директоров Sony Кадзуо «Каз» Хираи уходит в отставку после 35 лет работы в компании

Сегодня председатель совета директоров Sony Кадзуо «Каз» Хираи официально объявил о своем уходе из компании. Немногим менее года назад Хираи оставил пост главного исполнительного директора и президента, передав полномочия Кеничиро Йосиде, финансовому директору, с которым он разработал и реализовал антикризисный план по превращению Sony из убыточного производителя гаджетов в успешную процветающую компанию, специализирующуюся на развлечениям и производстве компонентов для мобильных устройств. Это событие знаменует завершение 35-летней карьеры Кадзуо Хираи в Sony.

Последним рабочим днем Кадзуо Хираи на посту главы совета директоров Sony станет 18 июня. Но даже после ухода Хираи сохранит свое влияние и сможет участвовать в принятии важных решений в качестве «старшего советника». Причем сам Кадзуо в советники не напрашивался, его любезно попросили другие члены совета директоров, а он согласился.

«С декабря 2013 года мы вместе с Хираи-саном занимались проведением управленческих реформ», — отметил Кеничиро Йосида, комментируя отставку Кадзуо Хираи. — «Несмотря на то, что он больше не будет ни председателем, ни членом совета директоров, мы рассчитываем на его постоянное участие в принятии решений по управлению бизнесом Sony, который охватывает широкий спектр различных направлений».

Сейчас Хираи 58 лет. В интервью 2017 года, отвечая на вопрос, чем бы он хотел заняться на пенсии, Хираи говорил, что хотел бы стать частью глобальных инициатив вроде Всемирного экономического форума, чтобы усилить присутствие Японии на международном рынке.