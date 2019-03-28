Председатель совета директоров Sony Кадзуо «Каз» Хираи уходит в отставку после 35 лет работы в компании
Сегодня председатель совета директоров Sony Кадзуо «Каз» Хираи официально объявил о своем уходе из компании. Немногим менее года назад Хираи оставил пост главного исполнительного директора и президента, передав полномочия Кеничиро Йосиде, финансовому директору, с которым он разработал и реализовал антикризисный план по превращению Sony из убыточного производителя гаджетов в успешную процветающую компанию, специализирующуюся на развлечениям и производстве компонентов для мобильных устройств. Это событие знаменует завершение 35-летней карьеры Кадзуо Хираи в Sony.
Последним рабочим днем Кадзуо Хираи на посту главы совета директоров Sony станет 18 июня. Но даже после ухода Хираи сохранит свое влияние и сможет участвовать в принятии важных решений в качестве «старшего советника». Причем сам Кадзуо в советники не напрашивался, его любезно попросили другие члены совета директоров, а он согласился.
«С декабря 2013 года мы вместе с Хираи-саном занимались проведением управленческих реформ», — отметил Кеничиро Йосида, комментируя отставку Кадзуо Хираи. — «Несмотря на то, что он больше не будет ни председателем, ни членом совета директоров, мы рассчитываем на его постоянное участие в принятии решений по управлению бизнесом Sony, который охватывает широкий спектр различных направлений».
Сейчас Хираи 58 лет. В интервью 2017 года, отвечая на вопрос, чем бы он хотел заняться на пенсии, Хираи говорил, что хотел бы стать частью глобальных инициатив вроде Всемирного экономического форума, чтобы усилить присутствие Японии на международном рынке.
- Кадзуо «Каз» Хираи родился 22 декабря 1960 года в Токио в семье банкира. Он окончил Американскую школу в Японии (American School in Japan, ASIJ) и в 1979 году поступил в токийский Международный христианский университет, который окончил со степенью бакалавра гуманитарных наук.
- В апреле 1984 года Хираи нанялся на работу в CBS Sony Records. Поначалу он занимался маркетингом зарубежной музыки в Японии, а затем возглавил отдел международного сотрудничества Sony. Позже Хираи был переведен в нью-йоркский офис компании и отвечал за популяризацию в США японских музыкальных исполнителей.
- Хираи перешел в подразделение Sony Computer Entertainment в 1995 году незадолго до выхода первой модели игровой приставки PlayStation, а в 2006 году стал главой игрового бизнеса Sony, сменив на этом посту Кэна Кутараги.
- В 2012 Кадзуо Хираи стал главным исполнительным директором и президентом Sony, сменив на посту Ховарда Стрингера. Тогда же Хираи вместе с тогдашним финансовым директором и нынешним CEO Кеничиро Йосидой занялись реорганизацией стагнирующего бизнеса в рамках стратегии «One Sony», чтобы вернуть компанию к прибыли после нескольких лет убыточной деятельности. Хираи продал убыточную VAIO, производившую ноутбуки, и сократил расходы на создание смартфонов и телевизоров. К началу 2016 календарного года квартальная прибыль Sony снова поднялась до $1 млрд, в основном благодаря доходам в развлекательной отрасли, полученным подразделениями Sony Pictures и PlayStation. К настоящему моменту убыточным у Sony является только мобильное подразделение, но компания может себе это позволить и, как известно, не собирается покидать рынок смартфонов.