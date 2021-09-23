Представлен Nokia G50 за 270 евро — самый доступный смартфон бренда с поддержкой 5G

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HMD Global официально представила Nokia G50 — смартфон среднего сегмента для глобального рынка. При рекомендуемой цене в 270 евро (300 долларов для США) это самая доступная модель с поддержкой 5G (для Украины пока неактуально) в актуальной линейке производителя.

Новейший Nokia G50 во многом похож на выпушенный в апреле Nokia X20, но выделяется более крупным дисплеем, более емким аккумулятором и поддерживает работу в диапазонах ниже 6 ГГц (Sub-6 GHz).

Как и многие другие модели этого ценового диапазона, новинка построена на базе бюджетной SoC Snapdragon 480, так что не стоит ожидать здесь высокой производительности. Но автономность должна быть приличной — емкость встроенного аккумулятора составляет внушительные 5000 мА·год. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 18 Вт.

В Nokia G50 установлен экран диагональю 6,82 дюйма — IPS-матрица разрешением 720×1560 пикселей с яркостью 400 нит и покрытием 70% цветового пространства NTSC. На задней панели расположено три камеры: основная на 48 МП (Sony IMX682), ультраширокоугольная на 5 МП, и 2 МП датчик глубины.

Из остального можно отметить сканер отпечатков пальцев в кнопке Power и отдельную кнопку для Google Assistant, разъем 3,5 мм и USB Type-C (увы, только 2.0), а также Bluetooth 5.0, Wi-Fi 6 и NFC

Из коробки установлена Android 11 и производитель гарантирует еще два года обновлений ОС и три года апдейтов безопасности. Габариты составляют 173,8×77,7×8,9 мм при массе 220 г.

В Европе Nokia G50 появится в цветах Midnight Sun и Ocean Blue. Будет две модификации: 4/64 ГБ и 6/128 ГБ. Цена базовой версии составит 270 евро (8 460 гривен). В Европе продажи начнутся со следующего месяца, но цен и сроков для украинского рынка пока нет.

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На 6 октября HMD Global запланировала следующую презентацию, посвященную выпуску новых мобильных устройств.