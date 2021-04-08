Анонсированы новые смартфоны Nokia серий X, G и С — от €75 до €350

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Компания HMD Global анонсировала сразу шесть новых смартфонов в рамках трёх линеек: Nokia X20, Nokia X10, Nokia G20, Nokia G10, Nokia C20 и Nokia C10.

Серия X включает модели Nokia X20 и Nokia X10 — это топовые смартфоны с улучшенным качеством сборки и оптикой ZEISS. Они обеспечиваются тремя годами гарантии от производителя и комплектуются на 100% биоразлагаемым чехлом.

Серия G состоит из двух моделей среднего уровня Nokia G20 и Nokia G10. Эта линейка предлагает современные функции и длительное время автономной работы – до 3 дней.

Серия C предлагает модели начального уровня Nokia C20 и Nokia C10 с предустановленной операционной системой Android 11 (версия Go).

Как заявляет производитель, смартфоны Nokia X20 и Nokia X10 представляют собой решения среднего уровня. Оба смартфона оснащены 6,67-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD+ и процессорами Qualcomm Snapdragon 480 5G. Модель Nokia X20 содержит фронтальную камеру на 32 Мп и основную квадрокамеру с 64-мегапиксельным главным модулем (сверхширокоугольный модуль 5 Мп, макро модуль 2 Мп, портретный модуль 2 Мп), 6 или 8 ГБ ОЗУ, 128 ГБ встроенной памяти батарею ёмкостью 4470 мАч.

Более доступная версия Nokia X10 получила квадрокамеру с 48-мегапиксельным сенсором, 8-мегапиксельную фронтальную камеру, 4 ГБ ОЗУ, 64 ГБ встроенной памяти и батарею ёмкостью 4470 мАя. Оба устройства работают на чистой ОС Android One (Android 11). Смартфоны обеспечиваются 3-летней гарантией производителя. В комплект поставки не входят зарядное устройство и наушники.

Nokia G20 позиционируется в качестве сбалансированного решения. Она оснащена 6,5-дюймовым дисплеем с разрешением HD+, процессором MediaTek G35, оперативной памятью объёмом 4 ГБ, хранилищем ёмкостью до 128 ГБ, 48-мегапиксельной камерой, системой пространственного звучания OZO и батареей ёмкостью 5050 мАч, которая обеспечивает до 3 дней автономной работы.

Смартфон Nokia G10 6,5-дюймовый дисплей, чипсет MediaTek G25, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти и тройную камеру с главным 13-мегапиксельным сенсором. Пользователи получат 3 года ежемесячных обновлений безопасности, а также 2 года апдейтов ПО.

Смартфоны начального уровня Nokia C20 и Nokia C10 оснащены дисплеями диагональю 6,5 дюйма с разрешением HD+. Пользователи получат конфигурации с 1/16 и 2/32 ГБ памяти. И основная, и фронтальная камера выполнены на базе 5-мегапиксельных сенсоров и дополнены вспышками. Ёмкость батареи составляет 3000 мАч. Nokia C10 относится к самым доступным устройствам нового портфолио и содержит чипсет Unisoc SC7331e. В случае Nokia C20 применяется процессор Unisoc SC9863a. Обе новинки работают под управлением Android 11 (версия Go) и получат квартальные обновления безопасности в течение 2 лет.

Смартфоны Nokia X20 и Nokia X10 пока не ожидаются в продаже в Украине. Модель Nokia G20 поступит в продажу в середине мая в конфигурации 4/64 ГБ по цене 4499 грн. Версию Nokia G10 можно будет купить с конца апреля по цене 3399 грн за конфигурацию 3/32 ГБ. Смартфон Nokia C20 поступит в продажу в Украине в середине мая по цене 2599 за конфигурацию 2/32 ГБ. Nokia C10 пока не ожидается в продаже в Украине.