Процессор Qualcomm Snapdragon 480 принесёт поддержку 5G в бюджетный сегмент и обеспечит 2-кратный прирост производительности CPU и GPU





Модельный ряд мобильных систем-на-чипе компании Qualcomm пополнился новым устройством бюджетного сегмента Snapdragon 480. Данная новинка поддерживает связь 5G – впервые для чипсетов бюджетной серии Snapdragon 400. Поддержку высокоскоростного стандарта связи обеспечивает интегрированный модем Snapdragon X51. Он позволяет использовать сети mmWave и до 6 ГГц.

Помимо поддержки передового стандарта связи чипсет Snapdragon 480 также обещает огромный скачок в плане производительности по сравнению со своим предшественником Snapdragon 460. В частности, Qualcomm заявляет, что Snapdragon 480 должен обеспечить вдвое большую производительность для CPU и GPU, а при обработке задач искусственного интеллекта прирост производительности составляет 70%. Обеспечить эти результаты призваны новые вычислительные ядра Kryo 460, графический процессор Adreno 619 и блок Qualcomm Hexagon 686.

Кроме того, в новом чипсете также появились некоторые функции и возможности, которые ранее были доступны только в предыдущих процессорах Snapdragon более высокого класса. Они впервые появились в серии Snapdragon 400. Речь идёт о поддержке быстрой зарядки Quick Charge 4 Plus, панелей дисплея с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, 64-мегапиксельных камер, интеграции тройных камер, которые могут делать до трёх снимков одновременно. Все эти функции должны существенно расширить возможности бюджетных смартфонов, особенно с учётом обещанного двукратного прироста производительности вычислительных ядер и графического ядра. Также следует отметить, что Snapdragon 480 – это первый чип серии 400, для производства которого используется 8-нанометровый технологический процесс.

Добавим, как правило, процессоры серии Snapdragon 400 используются в составе смартфонов начального и бюджетного сегментов. Таким образом, уже в скором времени поддержка связи 5G станет доступна не только покупателям флагманов и моделей среднего уровня, но и более широкой аудитории. Производители смартфонов смогут добавлять поддержку 5G в массовых устройствах в ценовом диапазоне от $125 до $250, а это должно подстегнуть развитие соответствующих сетей. Первые смартфоны на базе процессора Qualcomm Snapdragon 480 должны появиться в продаже уже в первом квартале 2021 года. Соответствующие продукты выведут на рынок компании Vivo, Oppo, Xiaomi, Motorola и HMD (бренд Nokia).

Источник: The Verge